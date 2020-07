Profeco Sinaloa advierte sanciones a empresas por elevar costos

Sinaloa.- Frente a un panorama en el que los nuevos casos de COVID-19 no cesan en el estado y las necesidades de la ciudadanía por adquirir insumos en salud se incrementan, el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Sinaloa, Miguel Ángel Murillo, advirtió que todos los proveedores de productos y servicios que abusen en los costos relacionados al problema de sanidad podrían ser acreedores a una multa de hasta 3 millones de pesos y el cierre de su negocio.

Particularmente, hizo hincapié en el caso de la venta y la renta de tanques de oxígeno y fármacos, que son los de mayor demanda.

Venta y renta de tanques de oxígeno

Si bien el uso de oxígeno corresponde a un tratamiento hospitalario, de acuerdo con la Secretaría de Salud en Sinaloa, cientos de familias adquieren el producto para sobrellevar los síntomas respiratorios en pacientes con COVID-19 desde casa.

A pesar de la incidencia, la Profeco delegación Sinaloa detalló a este medio que únicamente ha registrado una denuncia formal por el servicio otorgado en una importante empresa de suministro de oxígeno en la capital del estado.

Aunque indicó que el costo del químico no ha tenido incrementos desde inicios de año y se puede obtener a 696 pesos para un cilindro de seis metros cúbicos, por ejemplo, lo que sí han registrado son importantes sumas que los establecimientos requieren a los clientes para rentar los tanques, como 4 mil 500 pesos en depósitos de garantía y 13 mil pesos en el caso de los concentradores de oxígeno, recurso que le es devuelto al cliente una vez culminado el uso del servicio.

En una serie de visitas a diversos establecimientos con distribución de oxígeno, el funcionario dijo que encontraron que el motivo de ese incremento es que las empresas se dieron cuenta de que mucha gente que se lleva el tanque de oxígeno alquilado no lo regresa, ya sea porque el paciente fallece u otros motivos.

«Le incrementaron para ver si le da interés a la persona regresar el tanque de oxígeno, y te regresan el 100 por ciento de ese depósito que tú estás dejando para llevarte el tanque de oxígeno. Hay una gran necesidad de los tanques. No ha habido incremento en el oxígeno, pero sí en el depósito, pero ese se regresa al cien por ciento. Y sí hay una realidad de que la gente no regresa los tanques de oxígeno, que no se preocupan por regresarlos», explicó.

Lo anterior —destacó— también ha provocado que algunos establecimientos tengan deficiencia en tanques disponibles para su renta. Por tal motivo, dijo que cada empresa ha tenido que crear un espacio para regular este tipo de actos y verificar que la gente realmente está utilizando los tanques o que pueda regresarlos para que otras personas los utilicen.

Denuncias

Además, de las ocho denuncias recibidas en Profeco la semana pasada por la venta de medicamentos de «coyotaje» utilizados para mitigar los efectos del COVID-19, como la ivermectina y la azitromicina, el delegado de Profeco mencionó para EL DEBATE que continúan las denuncias, pero en este caso sobre empleados de farmacias que ofrecen al cliente la venta de medicina a un costo más elevado, pero de mayores cantidades.

No obstante, explicó que para todas las denuncias que el consumidor quiera realizar sobre proveedores de productos y servicios en torno al COVID-19, se requiere particularmente de los tickets de compra: «Es muy importante que cuando uno adquiera un medicamento, exija su ticket, es la única forma, la forma más segura de que todo el peso de la ley y de Profeco va a intervenir en caso de una venta abusiva o un proveedor abusivo», concluyó.

En el artículo de ayer titulado «Enfrentar la COVID-19, cueste lo que cueste», Israel Duarte, jefe de Atención Médica Especializada de la Secretaría de Salud de Sinaloa, aseguró que por lo general los servicios de salud no están recomendando que el paciente tenga oxígeno en casa.

Aclaró que no es una conducta habitual, sino que se hace cuando el paciente tiene una enfermedad crónica, que no tiene un tratamiento curativo, y el oxígeno se convierte en un tratamiento paliativo en su domicilio. «Pero para pacientes de enfermedad aguda como COVID-19, no estamos recomendando que tengas oxígeno en casa. Denotaría que tienes un paciente grave en tu domicilio, y un paciente con oxígeno sin supervisión médica adecuada puede empeorar de momento», destacó. Asimismo, opinó que se está abusando de algunos tratamientos que son predominantemente hospitalarios.