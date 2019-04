Profeco Sinaloa recibe 35 quejas durante Semana Santa

Culiacán, Sinaloa.- Durante el periodo de Semana Santa, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través del operativo implementado, registraron 35 denuncias, principalmente en aeropuertos y hoteles.

Dieciséis quejas correspondieron a percances relacionados con aerolíneas por exceso de equipaje y cobro de este, además de cierres de vuelo, informó el coordinador de Profeco en Sinaloa, Miguel Ángel Murillo.

Fue en el aeropuerto de Mazatlán donde se recibieron diez denuncias; en el de Culiacán, 6, en los módulos instalados en estas terminales.

De acuerdo con el titular de la dependencia, en estas dieciséis quejas, se logró conciliar entre el consumidor y las aerolíneas.

En hoteles ubicados en el puerto de Mazatlán, las denuncias obedecieron a inconsistencias por reservaciones y paquetes de tarifas, donde en cinco de estas se logró un acuerdo satisfactorio, contrario en un solo caso en el que se iniciará un procedimiento administrativo en contra del prestador del servicio.

Fue un operativo sumamente exitoso gracias a las conciliaciones que obtuvimos en esta Semana Santa

Para esta Semana de Pascua, que se complementará con la Semana de la Moto en Mazatlán, continuará el operativo.

Cuaresma

Respecto al operativo realizado en los principales mercados con motivo del periodo de Cuaresma, Miguel Ángel Murillo, indicó que por primera vez no hubo problemas; no obstante, en algunos puestos de Mazatlán, de los llamados “changueros”, por no mostrar precios a la vista se presentó la mayor parte de las inconformidades.

Por último, exhortó a la ciudadanía a seguir denunciando abusos ante la Procuraduría Federal del Consumidor.