Profeco recibe seis quejas diarias en aeropuerto de Culiacán

Sinaloa.- Hasta seis quejas diarias se reciben en el módulo de atención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ubicado en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, por abusos e irregularidades, dio a conocer Saúl Enrique Rodelo Lara.

El encargado del módulo de atención dijo que afortunadamente algunas quejas se han conciliado en el momento, por lo que no se han aplicado sanciones o creado conflictos mayores entre los usuarios.

“Hemos estado conciliando, ha habido disponibilidad por parte de las aerolíneas; hemos estado corroborando que sea como se establece y hemos estado apoyando en la cuestión del equipaje”.

El trabajador de Profeco indicó que las quejas más recurrentes son derivadas de vuelos por demora y problemas en el equipaje, por lo que se le ha estado invitando a los ciudadanos a acudir a las básculas para que pesen su equipaje antes de abordar, para que no se presenten sobrecargo al documentar.

Problema

El señor Raúl Gómez Jaramillo, originario de California, rentó un automóvil para su estancia, en una agencia de rentas de carro ubicada a un costado del aeropuerto, sin embargo, al momento de acudir a entregar el carro, la recepcionista le quería cobrar 200 dólares más, pese a que ya había pagado el seguro incluido desde el inicio.

“Renté el carro, ya tenía la aseguradora pagada incluida para el vehículo, y cuando llegué al mostrador la señorita me dijo que no, que esa aseguranza no era válida”, afirmó.

Una vez que el encargado del módulo de Profeco llegó a verificar el problema, la recepcionista le dijo que no era obligatorio el pago, sino que era de forma opcional.

Así como este caso son varios los que se presentan en el Aeropuerto, por lo que la Profeco estará brindando atención durante este periodo vacacional.

Las personas pueden denunciar al 01 800 468 87 22, además, la dependencia cuenta con mecanismos de conciliación inmediata para la resolución de programas a través de la página http://telefonodelconsumidor.gob.mx/.