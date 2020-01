Programa de Empleo Temporal irá contra las bahías sucias

Sinaloa.- Las tareas a realizarse este año durante el Programa de Empleo Temporal será la limpieza de bahías, esteros y manglares, dio a conocer el secretario de Pesca y Acuacultura en Sinaloa, Sergio Torres Félix.

Así dijo que lo que se busca es proteger las diversas especies marinas, además de buscar que el sector pesquero siga siendo sustentable, rentable y productivo en el estado.

Por su parte, detalló que es un incremento de 10 millones de pesos el que se aplicará en comparación al año pasado, por lo que el Programa de Empleo Temporal para el 2020 tendrá una inversión estatal de 40 millones de pesos.

Convocatoria

El secretario informó que el gobernador Quirino Ordaz Coppel, con el apoyo del Congreso del Estado, apoya al sector pesquero con un presupuesto de cerca de 93 millones de pesos.

“Viendo como se disminuyó el presupuesto para Conapesca en el 2020, nosotros tenemos el mismo presupuesto, eso es la buena noticia para a como están los tiempos”, indicó Torres Félix, ya que lo que se busca es que Programa de Empleo Temporal sea la prioridad en inversión este año.

Presupuesto anterior

Respecto a la cantidad de apoyos que se busca otorgar, Torres Félix agregó que serán aproximadamente 25 mil familias beneficiadas con el Programa de Empleo Temporal, un poco más de las 24 mil que participaron el año pasado.

De esta forma destacó la conservación de las especies con la implementación del programa, ya que los pescadores no salen a buscar pesca y permiten el desarrollo de las especies durante la veda, lo que a su vez genera que se incrementen las capturas considerablemente.

Señaló que una vez más es el Gobierno estatal quien muestra su sensibilidad ante el sector pesquero.

Yo aspiro y yo sí me animo, pero vamos a esperar los tiempos

El secretario de Pesca y Acuacultura en el estado, Sergio Torres Félix, dijo sentirse preparado e interesado en participar en las elecciones 2021 para un cargo de elección popular, por lo que destacó que a pesar de contar con intenciones de contender, se esperará a los tiempos que marca la ley para determinar si participará o no en las próximas elecciones; “Aspiro y yo sí me animo, pero obviamente vamos a esperar los tiempos que marca la ley, aunque es evidente que estamos listos, y aparte, me siento fuerte, me siento bien, me siento capacitado; estamos listos”, indicó Torres Félix ante medios de comunicación, ya que a su parecer cuenta con la experiencia política para buscar desempeñar un cargo político nuevamente en el estado.