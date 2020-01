Prohíben el uso, venta y compra de plástico no biodegradable en Sinaloa

Sinaloa.- En esta semana, el uso y venta del plástico estará prohibido en Sinaloa, pues la Comisión de Ecologia y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, dictaminó la iniciativa presentada por los diputados de la comisión y el ciudadano Esteban Alejandro García Castro, en reunión de este lunes.

Por unanimidad, los diputados integrantes de la Comisión votaron a favor del dictamen el cual, tiene por objeto: “Prohibir a toda unidad económica en el Estado, la fabricación, almacenamiento, venta y distribución de producto de poliestireno expandido utilizado para el transporte de bebidas, alimentos y productos en general”.

La ley establece que, no se permite el uso de plástico no biodegradable, como los siguientes; popotes o pajitas; bolsas para traslado de mercancías de mercados, tianguis, supermercados, tiendas de servicio y autoservicio, tiendas de conveniencia, restaurantes, farmacias, et, platos, vasos, tazas, copas, charolas, recipientes, contenedores, cucharas, tenedores, cuchillos, tapas para vasos, mezcladores o agitadores para bebidas; anillos para agrupar, sostener o cargar envases y los productos derivados del poliestireno expandido (PCD o UNICEL).

Sin embargo, quedan exceptuados de dicha prohibición, los plásticos utilizados para cuestiones médicas, para contener alimentos que se vendan en granel y para la industria de la construcción.

Se determina que únicamente podría hacerse uso de aquellos productos derivados del plástico que en su 90 por ciento, sean desintegrarles en un plazo de 350 días naturales.

Una vez que, se aplique la Ley, incurrir en la comercialización y uso del plásticos no biodegradable, será objeto de sanción económica.