Prohíben ingresar a niños y acompañantes a oficinas de la USE en Culiacán por protocolo sanitario

Sinaloa.- Los contagios de Covid-19 en Culiacán obligan a mantener el protocolo sanitario en las oficinas de la Unidad de Servicios Estatales (USE), en el cual, está prohibido que adultos ingresen con menores de 12 años a las instalaciones. Lo anterior, no ha mermado la afluencia de personas, que asciende a 5 mil personas cada semana, que acuden a realizar trámites o pagos de contribuciones al gobierno.

Francisco Douglas Félix, encargado de Atención Ciudadana de la USE, aseguró que los cambios en el semáforo epidemiológico no han alterado las medidas sanitarias, que desde 2020 son las mismas, debido a que han funcionado y las instalaciones no son un foco de infección, tanto para los contribuyentes y empleados.

Ratificó que la USE mantiene un promedio diario de mil personas que acuden a este lugar para atender trámites vehiculares, licencias, registro civil, acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, entre otras áreas, pero aclaró que hasta el momento no hay registros brotes o contagios en estas oficinas administrativas que trabajan de lunes a viernes en el horario de las 08:00 a las 15:00 horas.

Hasta que indique la Secretaría de Salud serán permanentes los filtros de entrada y salida, en el cual se toma la temperatura, se aplica gel antibacterial y los ciudadanos son canalizados a áreas de espera y de manera escalonada son llevados hacia el personal que los va a atender.

El funcionario estatal mencionó que el sistema de cámaras que está colocado en el interior del inmueble, permite verificar el número de personas que son atendidas, el uso de cubrebocas y que se guarde la sana distancia durante la espera para ser atendidos.

Personal en casa

Los trabajadores vulnerables no han sido requeridos para que se presenten a laborar, así como adultos mayores, embarazadas o que tengan hijos menores de 5 años, dijo.

