Prometo que esto no quedará impune: Julio César Chávez

Culiacán Sinaloa.- Rafael Chávez González, hermano del excampeón mundial Julio César Chávez, fue asesinado la noche de este domingo, en su domicilio de la colonia Pemex, en un supuesto intento de asalto perpetrado ante su familia.

Al arribar Julio César Chávez a la funeraria donde se está velando el cuerpo de Rafael, habló con la prensa sobre lo sucedido.

"Esto no va quedar impune se los juro, se los prometo"

El exboxeador se mostró dolido y muy molesto con las autoridades;

"El gobierno no ha hecho nada, no he recibido ninguna llamada por parte del gobernador, la denuncia ya está, ayer se hizo y se han hecho pen..., tendré que actuar por mi propia cuenta".