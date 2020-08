Pronósticos de escenario por pandemia de Covid-19 en Sinaloa se han duplicado

Sinaloa.- El secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas, dijo ayer en conferencia de prensa virtual que, efectivamente, los pronósticos sobre la pandemia de coronavirus que se hicieron en el mes de abril se han duplicado en comparación con la tendencia mundial, que esperaban girara en torno a tres meses, ya que hoy en día llevamos seis meses en contingencia.

Escenarios y pronósticos COVID-19

El titular de Salud en el estado explicó que, de acuerdo con la evolución histórica de la contingencia en otros países, se había contemplado un promedio de doce semanas o tres meses, tomando en cuenta la curva epidémica, pico máximo y descenso.

Dentro de un panorama catastrófico se contempló un total de 2500 decesos, mismos que se han rebasado ya, al continuar a seis meses el doble de lo que se había contemplado y ampliándose el número de casos confirmados, así como mayor incremento en fallecimientos.

Ante esta realidad, Encinas Torres enfatizó en que es por ello que debemos seguir cuidándonos como población, atendiendo las medidas de higiene y distanciamiento que como Secretaría han reiterado constantemente desde el inicio de la pandemia.

Pandemia puede durar dos años

Expresó que la misma OMS ha señalado que esta contingencia internacional puede permanecer hasta dos años, lo cual implica que mientras no haya una vacuna segura cuya efectividad sea comprobada, seguiremos enfermándonos, y es imperante cuidar la salud.

Encinas explicó que esto se debe a que al inicio del año se sabía de la alta transmisibilidad y virulencia de la COVID-19, pero además ahora se ha comprobado su agresividad, ya que estamos tratando con un virus que no respeta a nadie.

Añadió que, por fortuna, cerca del 70 al 80 por ciento son casos leves que no requieren manejo hospitalario.

Posibilidad de segunda ola de contagios

De igual manera, mencionó que como Secretaría volvieron a realizar un cálculo de escenario catastrófico al inicio de la reapertura socioeconómica y turística, implementando un comando de atención y análisis estricto de capacidad resolutiva.

Hizo hincapié en que en caso de llegar a tener un repunte o segunda ola de pacientes contagiados, la ocupación hospitalaria se encuentra actualmente al 40 por ciento, por lo que sigue habiendo respuesta de capacidad física instalada; y en caso de enfrentar una segunda oleada se tomarían otros hospitales para atender pacientes, de ser necesario.

Mencionó que al momento se están reforzando las acciones de atención a COVID-19, retomando acciones en los centros de salud de primer nivel, así como a través del call center y llevando medicamento a domicilio a quienes así lo requieren, precisamente para contener.

Personal de salud

A pregunta expresa de EL DEBATE sobre los médicos que han solicitado amparos por falta de equipo de protección y capacitación, dijo que han tenido conocimiento de cuatro casos que han sido derivados al área jurídica para su atención y seguimiento. También añadió que del total de cuarenta por ciento de trabajadores de la Secretaría de Salud que había sido retirado de sus puestos de trabajo por encontrarse en los criterios de vulnerabilidad emanados del decreto federal, ya se ha incorporado alrededor del trece por ciento.

Eventos sociales y cívicos

Efrén Encinas manifestó que el evento de conmemoración del grito de independencia se hará con acceso controlado y se llevarán las medidas para mantener sana distancia con protocolo de abordaje correspondiente, cuidando e informando a la sociedad a que limite la asistencia de personas vulnerables, como menores de edad, embarazadas y de la tercera edad.

Anunció que habrá un área de salud, así como de Protección Civil y un cuerpo colegiado de revisión de análisis, atentos a las medidas del protocolo correspondiente. Dijo que no habrá una gran población para que no llegue a impactar de manera no deseable y que no será el mismo evento de años anteriores, sino privilegiando el acto cívico en sí mismo.