Proponen crear una Fiscalía especializada contra maltrato animal en Sinaloa

Sinaloa.- Grupos de rescatistas de animales y la fundación Generando Valores y Liderazgos propusieron la creación de la Fiscalía Especializada contra Maltrato Animal, adjuntada a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Gabriela Valdez, fundadora de “Amigos Rescatistas”, Amy Gil, fundadora de “Patitas Médicas” y Blas Corrales, líder juvenil de GVL A.C., presentaron una iniciativa de ley que busca reformar la Ley de Protección Animal y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para crear una fiscalía especializada en maltrato animal y sea esta, la que de seguimiento a la denuncias interpuestas por comisión de delitos en contra de animales, investigue y sanciones a los responsables.

Al presentar la propuesta, Blas Corrales, externó que, en el sistema judicial vigente existe un déficit en atencion de resolución de delitos animales, pues estos no se investigan ni se sancionan a pesar de que, el maltrato animal ya está tipificado en el código penal del estado de Sinaloa.

Consideró que, el maltrato animal no está bien establecido como delito pues, muchas acciones son consideradas bajo la figura de "maltrato animal" como un solo delito, cuando se pueden derivar varios delitos y diferentes sanciones dependiendo a lag gravedad de la acción.

"Lo que ha pasado es que hay mucha gente que ha presentando denuncias, no proceden, algunas fundaciones han presentado pruebas y testigos y no se le ha dado seguomiento porque no hay quien se encargue de ese tema que haya un lugar especial en donde puedan investigarse", comentó