Proponen la creación de una financiera en Sinaloa para créditos a agricultores 

Sinaloa.- La creación de un sistema de crédito para los agricultores que opere con recursos estatales, es una de las propuestas de Morena Agropecuaria para implementar en el próximo Gobierno del Estado de Sinaloa que será encabezado por Rubén Rocha Moya.

Benjamín Valenzuela Segura, coordinador, explicó que el problema que se vive en estos momentos para los agricultores que buscan obtener créditos mediante financieras para llevar a cabo los gastos de ciclo agrícola, es que cuentan con complicaciones pues los bancos informaron que solamente se renovarán créditos y no van a dar préstamos a todos aquellos que no hayan tenido acceso antes, incrementando los requisitos.

Recordó que hace algunos años, el aval que se tenía era la cosecha y actualmente se están pidiendo garantías adicionales, como una casa o maquinaria agrícola para poder otorgar créditos para los productores, sin olvidar que la tasa de interés incrementó del 7 al 17 por ciento.

“Es muy importante que ya empiece a operar, los productores ya estamos trabajando la tierra, ya estamos en labores de labranza de barbecho, de rastreos y no tenemos créditos, los que tenemos créditos no nos han llegado y los que no tenemos crédito pues no hay esperanzas”, expuso.

El coordinador de Morena Agropecuaria, expuso que se requiere que mediante Finaciera Rural se puedan otorgar créditos a agricultores con bajas tasas de interés, lo que ya se está gestionando por Rocha Moya, o bien la creación de un sistema financiero sinaloense, que sea autónomo y pueda operarse con recursos presupuestales locales.

Ya que si se sigue dependiendo de las políticas federales no se tendrá avance por el poco recurso que se destina para el sector.