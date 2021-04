Proponen que candidatos con antecedentes penales no participen en elecciones en Sinaloa

Sinaloa.- Para los aspirantes a cargos de diputados locales en Sinaloa, no es suficiente que se establezca como requisito que no estén condenados por los delitos de violencia política por razón de género, es necesario, incluir que no cuentan con antecedentes penales, registro como agresores de mujeres o como deudores de pensión alimenticia.

El Partido del Trabajo (PT) planteó esta iniciativa en la 63 legislatura que se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, que propone adicionar un párrafo a la fracción X del artículo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.

El diputado con licencia Mario Rafael González Sánchez consideró que detectó la falta de más requisitos para los candidatos a cargos de elección popular por el principio de mayoría relativa y aquellos de representación proporcional, tomando en cuenta la propuesta de prohibición de encabezar candidaturas a las personas que cuenten con antecedentes penales como agresores o agresoras de mujeres.

De acuerdo a la legislación estatal, se enumeran los requisitos para aspirar a una diputación local, es “No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género”, que fue adicionado el primero de julio de 2020.

La propuesta planteada a los legisladores locales, menciona en su propuesta, recoge la demanda de los ciudadanos de evitar que elijan entre sus representantes a personas con antecedentes en el tema de violencia contra la mujer y la falta de pensión alimenticia.