Protección Civil continúa trabajos de supervisión de puntos de riesgo en Culiacán

Sinaloa.- La Unidad de Protección Civil de Culiacán supervisa las labores de limpieza que se realizan en los 24 cruceros peligrosos y arroyos que se inundan en temporada de lluvias, a fin de disminuir esta eventualidad y sus efectos entre la población, informó el coordinador Jesús Bill Mendoza Ontiveros.

Puntos de riesgo

Cruceros como el que forman la calzada Heroico Colegio Militar y avenida Revolución, el de la calzada y Eulogio Parra, en la colonia Las Huertas, así como el de Xicoténcatl y Rafael Buelna, en Las Quintas, son parte de los puntos que contempla el Atlas de Riesgo.

“Seguimos con los recorridos de los 24 puntos de alto riesgo que nos señala el Atlas de Riesgo de Culiacán, y en conjunto con Desarrollo Urbano hemos establecido un plan para desazolvar y estar verificando constantemente los arroyos peligrosos”, expresó.

Los trabajos consisten, agregó, en supervisar que estos afluentes estén libres de basura y no representen un peligro para los ciudadanos.

“Estamos trabajando para quitar toda esa basura que hay ahí, y lo estamos trabajando en conjunto, y Protección Civil está observando muy claramente cuáles son las situaciones de riesgo”, manifestó.

El funcionario municipal dio a conocer que en los recorridos de supervisión por estos puntos de riesgo, han encontrado hasta colchones, lo que crea situaciones de riesgo para la misma población de Culiacán, como pueden ser inundaciones por la obstrucción del libre flujo de agua.

La petición

“Pedirles que no avienten basura a los arroyos, que cuando esté lloviendo no saquen la basura de sus hogares a efecto de que no se la pueda llevar el aire o cualquier tromba que esté cayendo de manera inusitada. Pedirles que nos apoyen con el tema de la basura y que no la arrojen a la calle”, manifestó.

Mendoza Ontiveros informó que existe un número telefónico para que el ciudadano pueda hacer alguna queja o denuncia en materia de Protección Civil, el cual es el 6677608102 las 24 horas del día.

El Dato

La basura en los arroyos

A decir del coordinador de la Unidad de Protección Civil de Culiacán, en los arroyos se han encontrado tirados colchones, entre otro tipo de basura.