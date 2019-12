Protección Civil llama a no usar cohetes en estas fiestas

Sinaloa.- De acuerdo con la información que le proporcionó la Fiscalía General del Estado, el incendio ocurrido en la casa en donde vivían los hermanos María José y Misael inició por un cohete, reveló Francisco Vega Meza. Debido a esto, el director de Protección Civil estatal invita a la población a crear consciencia y no hacer uso de pirotecnia para evitar tragedias como esta.

María José, de 11 años, y Misael, de 7, perdieron la vida el 29 de diciembre del año pasado cuando la casa en donde estaban descansando se incendió: una cebollita con la que jugaban unos niños cayó en la planta baja de la vivienda, ocasionando la tragedia.

Su mamá, Teresita de Jesús, suplica a los padres que no permitan que sus niños jueguen con pirotecnia. Su deseo es que ningún niño pierda la vida por usar cohetes o por balas perdidas.

Recomendaciones

Vega Meza recomendó no confiar en ningún cohete, porque, por más pequeño que sea, puede ocasionar mucho daño. Por esta razón, ya puso en marcha la campaña para crear consciencia de que con la pirotecnia no se juega.

El funcionario llamó a los padres a no permitir que sus niños compren o jueguen con pirotecnia; además, pide explicarles su grado de peligrosidad. Recomendó que cuando un producto no explote, no debe tocarse, aunque la mecha aparezca apagada; además, al mismo se le debe echar mucha agua, pero siempre manteniéndose lejos.

Por otro lado, si el fuego alcanza la ropa, se debe envolver al accidentado con una manta o rodar por el suelo. Luego se deben lavar con agua fría las lesiones, entre otras recomendaciones.

El titular de Protección Civil aplaudió que el Ayuntamiento de Culiacán haya modificado el reglamento para que se pueda sancionar la compraventa de cohetes en la vía pública. Dijo que los Ayuntamientos están respondiendo de forma muy favorable en lo que tiene que ver con las campañas contra los cohetes.

Por fortuna, en esta temporada no se han registrado accidentes por pirotecnia, pero aún faltan los días más fuertes: el 24 y el 31. Calificó como positivo que en estas fechas no se hayan escuchado muchas detonaciones de cohetes.