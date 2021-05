Protección Civil no otorga permisos para operar bicicletas en parque Las Riberas, Culiacán

Sinaloa.- Esta tarde en rueda de prensa, el coordinador de Protección Civil de Culiacán, Marco Antonio Martínez de Alba dejó en claro que esta dependencia no es la encargada de otorgar permisos para la operación de bicicletas en el Parque Las Riberas, porque solo les corresponde vigilar que se cumplan con las normas de seguridad.

Lo anterior se debe a las manifestaciones que han hecho personas de una unión de comerciantes, que se quejaron de para pedir un permiso de renta de bicicletas en dicho parque, les pedían un ambulancia, un médico y un paramédico.

“Sobre este particular, es esta aclaración: es totalmente falso”, refirió Martínez de Alba.

Indicó que estas personas presentaron un programa interno de Protección Civil, que no cumple con los requisitos que pide la ley.

“Al no cumplir se pidió, se habló por telefono con el consultor, que viniese a hacer las aclaraciones pertinentes, a corregir el programa, que no trae certificado de capacitación, que el seguro es muy pequeño, por 20 mil pesos en caso de daños a una persona, una lesión, que entremos a un hospital por un trancazo en algún medio de dos llantas, creo que con 20 mil no la vamos a curar”.

Aclaró que Protección no entrega permisos para que pueda funcionar cualquier giro, “eso ya es otro tipo de autoridades, el permiso lo dan otras gentes y son varios, no solo uno. Protección civil entrega vistos buenos en materia de seguridad, no vistos buenos para operación o funcionamiento”.

El funcionario municipal aclaró que “con esto que quieren hacer, que están convocando a una manifestación, a tomar calles, a tomar el Ayuntamiento y otras cosas, están transgrediendo la ley”.