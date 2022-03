Protesta simultánea de policías; buscan mejoras salariales en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Agentes de la Policía de Investigación realizaron una manifestación en la Fiscalía General del Estado en busca de una homologación salarial, al parecer, de manera simultánea con compañeros de las vicefiscalías de las zonas norte y sur de Sinaloa, la mañana del lunes.

A decir de los inconformes, desde por lo menos hace 12 años que no les mejoran esta prestación, y aunque tienen otras peticiones, es la salarial la que más les interesa.

“Lo que más nos interesa a nosotros es la homologación de los sueldos. El equipo hace falta, pero nos interesa el beneficio para nosotros la homologación de los sueldos”, expresó una policía que fungió como vocera del grupo. En la actualidad están ganando 17 mil pesos mensuales, dijo, cuando a peritos y ministerios públicos les están ofreciendo un salario de entre 23 y 24 mil pesos, y esa es la exigencia. “Que se nos homologue el sueldo de acuerdo a la homologación que se le está ofreciendo a los peritos y a los ministerios públicos”, sostuvo.

Leer más: Gobierno del Estado pone a disposición convenio para pago de viudas de policías en Culiacán

Cristina Quevedo, agente de la Policía de Investigación, una de los cinco elementos que fueron recibidos por Sara Bruna Quiñónez Estrada, aseguró que la fiscal del estado dijo a la comitiva que, aunque ya se trabaja en este tema, una posible mejora salarial depende del presupuesto que les autorice el Congreso del Estado el próximo año, pues el actual ya está etiquetado.

“Ella (la fiscal) tendrá que valorar y seguir trabajando en lo que ya están haciendo sobre el análisis de los instrumentos y cómo generar las homologaciones de los sueldos”, comentó.

Se lleva a sus agentes

El comisario general de la Policía de Investigación criticó “las formas” de los elementos de solicitar una mejora salarial y de otras prestaciones, durante la manifestación realizada en el edificio de la Fiscalía General del Estado.

Marco Antonio Almanza Avilés, aunque reconoció el derecho de los agentes de buscar una homologación de sus salarios, los reprendió por la manifestación.

“Vámonos pa’ allá pa’ platicar... pa’ que ustedes también entiendan cómo se deben hacer las cosas... Vamos para allá...” los llamó. Los agentes debieron hacer un estudio previo o un proyecto, sostuvo, no manifestarse como lo hicieron ante la Fiscalía General del Estado.

“No es nada más sentarnos y decir ‘quiero un aumento’, sino que se tiene que buscar un estudio, una planeación bien hecha para llegar a un acuerdo”, subrayó.

Y la homologación salarial debe ser entre pares, sostuvo, no entre peritos.

“Yo no me voy a homologar en razón de un perito, hay que homologarnos en razón de las mismas policías”, manifestó. Y aunque los policías de Investigación señalaron que no han recibido un incremento salarial desde hace 12 años, Almanza Avilés aseguró lo contrario.

“Hace tres años hubo una homologación de tres mil pesos... Un bono que se le llama por el nuevo sistema de justicia”, afirmó.

Leer más: Policías de Investigación se concentran en la FGE para exigir homologación de salarios en Sinaloa

Se plantea posible apoyos

A trabajar de manera conjunta a fin de que en próximos presupuestos sea considerado ya una posible homologación salarial a los policías de Investigación, así como empujar la creación del reglamento del Servicio Profesional de Carrera que en parte, impide que se realice una modificación a los sueldos, manifestó la fiscal General del Estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez Estrada. La titular de la FGE recibió ayer a una comisión de agentes, quienes le manifestaron su preocupación porque la labor de seguridad que realizan no se paga de la misma manera a todos. Ante esto, Quiñónez, aseguró que ya se trabaja en estos documentos con el que se podrá hacer los estudios correspondientes en materia presupuestal para hacer los cambios salariales.