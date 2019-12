Protestan en Correos de México por falta de pago

Sinaloa.- En razón de que el Gobierno federal no ha cumplido los pagos pendientes de fin de año, los trabajadores de Correos de México amenazan con manifestarse, esto después de parar labores los días 23 y 24 de diciembre, dio a conocer Laura Elena Armenta Saravia, secretaría general en el estado.

Así, detalló que en lo que corresponde a la falta de pago de prestaciones, lo que no se ha recibido es la segunda parte del aguinaldo, el retroactivo de incremento salarial 2019 que se adeuda desde enero hasta octubre, el incentivo de 24 días de salario al que tienen derecho, la prima vacacional y la recompensa a trabajadores sobresalientes: “No han cumplido en la SCT. Dicen que no tienen dinero. La Secretaría de Hacienda dice que ya transfirió el dinero, y finalmente Correos no tiene dinero para las prestaciones”, reprochó.

Asimismo, destacó la incertidumbre de no saber si se realizará el pago, aunado de la carencia de lo básico que se requiere para seguir trabajando: “No sabemos qué importancia tenga el correo para el Gobierno federal, si nos van a apoyar o realmente vayamos a desaparecer, como se está haciendo cada día, porque no se nos da el recurso para trabajar”, lamentó Laura Elena.

En este tema, destacó que por el momento no se cuenta con bicicletas ni motocicletas en condiciones para reparto, no se tiene material de oficina, no hay personal de limpieza y ni se compra agua potable para consumo.