Protestan en Culiacán contra el mal manejo de información del caso de Ingrid

Sinaloa.- Íngrid Escamilla tenía 25 años cuando fue asesinada por su pareja sentimental en una vivienda al norte de la Ciudad de México. El caso trascendió a la atención mediática debido al tratamiento que tuvo la información desde el inicio de las investigaciones, al contarse con la distribución de fotografías explícitas del cuerpo de Íngrid tal y como fue encontrado por peritos y policías en la delegación Gustavo A. Madero y el video de la declaración de culpabilidad de Érick Francisco N., pareja de la víctima.

En apoyo al llamado nacional de manifestarse a favor de la causa, los colectivos de mujeres y activistas feministas de Culiacán se dieron cita para exigir justicia para el caso de Íngrid y solicitar a los medios de comunicación y a las autoridades tener perspectiva de género en el manejo de los casos.

La población necesita sensibilizarse

En la manifestación, que consintió básicamente en gritar consignas contra los feminicidios, poner pancartas e imágenes de víctimas en frente de la catedral de Culiacán, así como manifestar el desacuerdo ante la situación actual de la violencia contra las mujeres en México y Sinaloa, una manifestante —quien se identificó como Olivia— comentó que están presentes para visibilizar los feminicidios en Sinaloa y para sensibilizar a la población, «más que nada para causar empatía, porque más allá de que sea el hombre quien asesina, también es una sociedad que no tiene capacidad de asombro y que comparte las fotos sin ningún filtro, sin nada de empatía y sin ningún sentimiento, entonces creemos que si la sociedad se sensibiliza, podemos llegar a por lo menos que después de muertas no sigan siendo violentadas».

La manifestante consideró que el tratamiento que los medios hicieron del caso fue inadecuado, pues fue un periódico el que puso la foto de Íngrid en primera plana, sin considerar la sensibilidad que requería el caso, reprobó; además del hecho de que fueran policías e investigadores periciales por iniciar la divulgación de las fotografías del cuerpo de Íngrid. Hizo un llamado además a la población parar evitar compartir este tipo de imágenes que revictimizan a quienes fueron asesinadas de manera violenta.

Feminicidios, problema generalizado

Además de hacer un reclamo por la manera en que fue llevado el caso por la Fiscalía de la Ciudad de México y algunos medios de comunicación, la activista Mariel Yee comunicó que actualmente se está luchando para crear conciencia en cómo es compartido el contenido en las redes sociales, pues en nuestros días hay mas preocupación en censurar los pezones de las mujeres que en censurar contenido gráfico que muestra el cuerpo desmembrado y brutalmente atacado de una joven: «Sobre eso no hay ningún sesgo, y al final solo alimentan el morbo, porque ni si quiera funcionan como una forma de decir qué tan cruel está la situación de que nos asesinan así».

Mariel añadió que este no es un problema que solamente pase en la capital, sino que también pasa en nuestro estado, haciendo referencia al caso de Lorena, la mujer que fue encontrada desmembrada en el Panteón Civil de la ciudad de Culiacán el pasado 31 de enero.

Mariel Yee, de la colectiva Mujeres en Bici, hizo un llamado de atención al Instituto Sinaloense de las Mujeres, pues actualmente los colectivos feministas en Sinaloa tienen un posicionamiento en contra del proceso de ratificación de Araceli Tirado, quien fuera directora del Instituto, y no como un proceso en contra de su persona, sino por la mala actuación que ha tenido el organismo en su administración en favor de la gestión de los derechos de las mujeres, pues Mariel aseguró que no se ha posicionado a favor de las mujeres.

Mencionó además que la propia Fiscalía, a pesar de ser autónoma, y el sistema de Gobierno y la Policía no garantizan la seguridad de las mujeres en las calles. Recalcó que no hay seguimiento a las investigaciones de los feminicidios, y que actualmente no existen políticas públicas adecuadas con acciones concretas para erradicar la violencia contra las mujeres y promover sus derechos.

Concientizar el trato en las relaciones

Natalia Reyes, del Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa, comentó que hay apoyo para todas las mujeres y niñas que lo necesiten, en caso de haber sufrido algún tipo de violencia, de manera que si fueron víctimas de violación, tanto ellas en Cemas como ILE Sinaloa les pueden ayudar, en caso de que se les niegue la posibilidad de aborto, y si necesitan apoyo legal o psicológico.

Finalmente, realizó la invitación a reflexionar, aprovechando ser 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, sobre las formas de amor que se manifiestan muchas parejas, pues muchas veces son formas de violencia que tienen que evitarse en una relación sana.