Protestan en el Congreso de Sinaloa en defensa de la labor de los zoológicos y criaderos de animales

Sinaloa.- Miembros de zoológicos, especialistas en bienestar y biodiversidad, de caza y pesca, así como los veterinarios organizados de Sinaloa, se manifestaron desde las 9 de la mañana afuera del Congreso del Estado, en protesta de quince iniciativas que se encuentran en el Congreso de la Unión y que pretenden el cierre de centros de protección a los animales, zoológicos y aprovechamiento de los mismos. Los quejosos demandaron que sean tomados en cuenta.

Entre los manifestantes se encuentran Ernesto Zazueta Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm), Ramón Antonio Cuen Beltrán, de la Asociación de Médicos Veterinarios de Animales de Compañía y promotores de caza y pesca en el estado.

Dijeron que los legisladores están siendo asesorados por personas que no son especialistas en el tema, y por ello, se plantaron este jueves, para ponerse a disposición de la 64 legislatura que se tome en cuenta todo el gremio de especialistas, biólogos y especialistas que existe en el estado y en el país.

Esta protesta forma parte de la realizada a nivel nacional en cada una de las sedes del Poder Legislativo en México.

En cuanto a los zoológicos, se están planteando que se quiten toda la exhibición de animales, se detenga la reproducción y se prohíbe el aprovechamiento, es decir, queda prohibido todo tipo de educación y divulgación de los temas científicos de los animales y su bienestar.

Lamentó que son los únicos lugares en el país que han logrado reproducir a las especies de animales, algunas que están en peligro de extinción, que no podrá haber reinserción al medio ambiente y no se liberaran animales que se reproducen con esta finalidad.

"No se pueden tratar desde los argumentos emocionales y radicales, las iniciativas de ley las están llevando personas que no son expertas y simplemente por el hecho de que les gustan los animales, que posiblemente tienen buenas intenciones, pero con ellas no solamente se pueden avanzar", precisó.

De aprobarse estas leyes de carácter federal, resultaría imposible consumir hasta huevos y carnes, ante la prohibición que habrá para reproducir y aprovechar a los animales.