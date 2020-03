Protestan en el Tec de Culiacán por terrenos perdidos

Sinaloa.- El director del plantel Salvador Elenes Uriarte manifestó que son alrededor de 8 hectareas las que se encuentran en el pleito legal y que les viene a afectar por la necesidad de contruir más aulas para los alumnos.

El director dijo que el departamento jurídico del Tecnológico Nacional de México es el encargado de llevar a cabo las negociaciones correspondientes con el dueño que está, ya que el no tiene las facultades para llegar a un acuerdo con el particular.

Elenes Uriarte hizo un llamado a los trabajadores de la institución académica y a los alumnos a mantener la calma y no actuar con violencia mientras esto prosiga.

Por su parte, Victor Espinoza quién dice ser dueño de los terrenos manifestó que los mismos siempre han estado al nombre de su familia y ahora él es quién representa a su familia.

Salvador Elenes Uriarte, director del Tec. de Culiacán. Foto: El Debate / Alfredo Quintero

Indicó que desde años atras se les notificó a la institución que la zona no formaba parte del Tec y que aún así se construyo un nuevo edificio el cuál asegura que para no perjudicar a la institución no lo reclamaría pero que formaba parte de su terreno.

Víctor Espinoza, dueño de los terrenos. Foto: El Debate / Alfredo Quintero

En el lugar se busca rehabilitar la zona y abrir dos de las calles que fueron cerradas, mismo que ya se a hablado con el gobierno del estado.

Plano donde se exponen los limites del terreno del Tecnológico de Culiacán. Foto: El Debate / Alfredo Quintero

El Tecnológico de Culiacán busca meter otro amparo pero hasta el momento el caso esta a favor de Víctor Espinoza quién manifista que es dueño de los terrenos en conflicto.