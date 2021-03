Protestan familiares de desaparecidos en la Fiscalía General de Sinaloa

Sinaloa.- “Me siento con rabia, con impotencia y con mucho coraje de ver a más y más familias padeciendo esta barbarie (la desaparición de un ser querido) que es lo peor que puede existir”, comentó María Isabel Cruz Bernal, presidente del colectivo Sabuesos Guerreras en Sinaloa.

Pidió a las madres de familias que salgan que se unan al colectivo que quieran pero que salgan y griten, que exijan que encuentren a sus seres queridos.

Con la quema de cartulinas frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de manera simbólica integrantes de este colectivo quemó esta institución debido a que no les ha dado resultados.

En forma de protesta este Día Internacional de la Mujer las Sabuesos Guerreras salieron a las calles para exigir a las autoridades resultados y que no haya ni una mujer desaparecida, ni asesinada. Ellas no tienen nada que conmemorar porque sus corazones están invadidos por el dolor.

A las 10 de la mañana este colectivo marchó de la Catedral y llegó al edificio de la Fiscalía en donde tapizaron varios metros cuadrados de suelo con las mantas y fotografías de sus familiares desaparecidos. También traían cruces, así como cartulinas con diversas exigencias.

Frente al edificio reprocharon el que personal de la Fiscalía sólo esté esperando que ellas les lleven informes de sus casos. Tras exigir que se presentara el Fiscal General Juan José Ríos Estavillo este salió pero no les dio ninguna respuesta concreta, la respuesta no dejó conforme a las manifestantes y algunas le gritaron, “si no puede renuncie y hechos no palabras”.

Los reclamos eran muchos son las madres de familia quienes salen a buscar a sus seres queridos y se exponen en riesgo.

A este colectivo se unieron feministas quienes también exigieron que no haya ni una desaparecida ni asesinada más.

“Mi hijo desapareció, no lo desaparecieron, me pongo en contacto con el ministerio público, le doy una información que no debiera porque es el trabajo, desde junio fui a ver la carpeta le solicité algo y es hora que él no me habla y me tiene una respuesta, cuando esa respuesta ya la se”, le reclamó una protestante al Ríos Estavillo.