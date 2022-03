Protestan grupos anti-aborto, con ultrasonidos en vivo a mujeres embarazadas en el Congreso de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Al grito de ¡Sí a la vida!, dos mujeres con 22 y 31 semanas de embarazo se les tomó un ultrasonido a las 10:00 horas de este lunes, para protestar en contra de legalizar la interrupción legal del gestación a la semana 13 o 14 en Sinaloa, afuera del Congreso del Estado, en donde se escuchó el latido del corazón de ambos bebés que son niñas, cuyos intervalos típicos de frecuencia cardíaca se encuentran entre 120 a 130 latidos por minuto.

Luz María Cortés del Comité Nacional de Provida señaló que los médicos no quieren convertirse en sicarios, al despenalizarse el aborto.

Dijo que el ultrasonido mostró el crecimiento de un bebé y no como una "palomita de maíz", como se ha tratado de convencer; sino que desde la concepción comenzó a vivir.

Leer más: Aborto legal en Sinaloa: despenalización es necesaria y sin sesgo religioso

La primer paciente fue Claudia, quien permitió que el doctor Miguel Ángel Salazar Vargas le tomara un ultrasonido y escuchara el sonido del corazón que nacerá el 7 de mayo, que deja ver la realidad de que no son células y ya es un ser humano que está en formación, que inició la vida desde el momento de la concepción.

Claudia pidió a las mujeres decir si a la vida y no al aborto, y que no sea autorizado en el estado, porque les recomendó que existen más opciones y no recurran a asesinar a sus propios hijos.

La segunda paciente fue Nelva de 22 semanas de gestación y se escuchó el latido del corazón de una niña, que mostró el movimiento de sus manos, es autónoma, ya puede soñar y únicamente falta madurar sus órganos internos, de 30 centímetros, hay indicios de que siente y lograr el crecimiento para nacer.

"Pido a los diputados, yo que tengo un embarazo difícil, que mejor legislen a las mujeres que batallamos y que se legislen por la fertilidad", planteó al escuchar el sonido de los latidos de su hija a las 22 semanas de gestación.

Por su parte, Nelva Osorio de la organización Provida criticó a los diputados por "creerse dioses viendo que semana puedan abortar", y buscan regalar el 8 de marzo "poder matar a sus hijos".

Leer más: Mañana se decidirá la temporalidad del aborto legal en Sinaloa

Coincidieron en la petición de que los diputados no legislen en el tema del aborto y mejor las ayuden que les permita tener a sus hijos, porque las mujeres necesitan apoyos y no recurrir a estos procedimientos que ponen en peligro la vida de ellas mismas y acaban con la vida de sus hijos.