Protestan para exigir la búsqueda de Ulises, desaparecido en Altata

Sinaloa.- Un grupo de ciudadanos de Altata Navolato se manifestaron en palacio de Gobierno para exigir tener una reunión con el Gobernador Quirino Ordaz Coppel para solicitar ayuda para localizar a Ulises Guadalupe Contreras Valenzuela de 21 años de edad que desapareció pasado 1 de noviembre.

Los afectados indicaron que la última vez que se le vio fue en la gasolinera de la sindicatura ya que estaba en el panteón conviviendo con su familia, pero fue a echar gasolina.

Hay cámaras en Altata donde nos muestra que la última vez que fue visto él fue en esa gasolinera, saliendo de la gasolinera ya no supimos de su paradero

Los familiares ya interpusieron la denuncia ante el ministerio público, sin embargo dicen que todo avanza muy lento. Comentaron que ciudadanos les han informado que fue levantado por elementos de la policía.

No es seguridad pero hay gente que vio que la patrulla se lo llevó ya investigamos fuimos con las personas que probablemente no sea de Gobierno pero el no está con nadie