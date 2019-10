Protestan para exigir una obra de calidad en el Mercado Humaya

Culiacán, Sinaloa.- Vecinos y locatarios del Mercado Humaya, realizaron una manifestación para exigir que las constructoras que realizan el proyecto del colector pluvial lo hagan como está estipulado y que hagan una obra que dure muchos años y no lo tengan que tumbar en 5 años como ocurrió en esta ocasión, ya que están trabajando sobre una obra pluvial practicamente nueva.

Octavio Cervantes, líder de locatarios dijo que no quieren que este colector lo conecten con el canalito que pasa cerca porque eso implicaría que el agua se les regresaria y les provoque inundaciones cada año.

Aseguro que están cansados de estar perdiendo sus pertenencias y temen que más adelante pierdan la vida o la de sus trabajadores.

Los afectados también dijeron que hay una vecina por el andador Via Lactea que no permite que entre a trabajar las máquinas porque no quiere que le tumben una macetera de la que se adueñó pese a que vía es pública.