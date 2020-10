Protestas de trabajadores sindicalizados tienen fines políticos: Jesús Estrada Ferreiro

Sinaloa.- No existe recurso actualmente para que el Ayuntamiento de Culiacán pague prestaciones pendientes a trabajadores sindicalizados y a jubilados, declaró el presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro. Sin embargo, se comprometió a pagarlos apenas se genere el fondo para ello, y prometió no dejarlos sin sus pagos.

En el pasado, empleados del Ayuntamiento afiliados al STASAC, habían tomado el frente del Palacio Municipal para manifestarse a causa de algunas prestaciones que el gobierno no les ha pagado.

Ante esto, el alcalde pidió a los afiliados del sindicato no ser partícipes en movimientos dirigidos por el líder sindical Julio Duarte, pues señaló que estas protestas tienen fines políticos.

Comentó que el secretario general del STASAC ya había acordado esperar hasta noviembre para cumplir con el resto de los pagos pendientes. Mencionó también que el ayuntamiento sí cuenta con un recurso guardado, pero este es reservado para el pago de aguinaldos.

Declaró que a pesar de que Julio Duarte estaba en acuerdo con el ayuntamiento, decidió aun así convocar a manifestación con fines políticos y no sindicales.

“No obedece a intereses sindicales, sino a intereses políticos que tiene un candidato, queriendo ser candidato más bien, y que lo trae asoleado; no se vale hacer eso tampoco, que sea responsable, que tenga liderazgo auténtico con la gente”, dijo.

El edil pidió a los trabajadores compresión con la falta de recursos para el pago de prestaciones, e indicó que esperan con el Buen Fin poder generar este fondo para cumplir con esos adeudos.

“No se presten a eso, compañeros, jamás los voy a dejar solos a los empleados de Culiacán, pero entendamos que así me hagan una huelga, un paro, o se paren de cabeza y hagan maromas, no les vamos a pagar si no tenemos dinero, es imposible”.