Publica Gobierno de Sinaloa decretos de protección animal, 40 diputaciones y predial a campos de golf 

Sinaloa.- Esta tarde de viernes fueron publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, los tres decretos aprobados por el Congreso del Estado, que corresponden a la numeración 72, 530 y 581, en el cual se dispone en el primero, que el Poder Legislativo seguirá funcionando con 40 diputaciones, 24 de mayoría relativa y 16 de representación proporcional; la eliminación del régimen fiscal privilegiado sobre el cobro del impuesto predial a los campos de golf y las reformas a la Ley de Protección a los Animales y Ley Ambiental para el Desarrollo, que prohiben la tauromaquia.

Aunque en el portal digital del órgano oficial no aparece la edición vespertina, en el cual el Ejecutivo estatal publicó los tres decretos.

El decreto 72 dispone que el Congreso del Estado de Sinaloa seguirá funcionando con 40 diputaciones, 24 de mayoría relativa y 16 de representación proporcional y no con 30 como se estableció en una reforma aprobada en 2017, y que hoy quedó sin efecto.

En 2017, la 62 Legislatura aprobó una reforma constitucional programada para entrar en vigor el 1 de febrero de 2023, para ser aplicable en el próximo proceso electoral, la cual fue derogada en la sesión pública ordinaria de hoy martes 18 de enero de 2022.

El decreto 530 reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, en el cual se rechazó el veto del exgobernador Quirino Ordaz Coppel que buscaba mantener un régimen fiscal privilegiado sobre el cobro del Impuesto Predial a los campos de golf.

Este decreto, emitido el 26 de noviembre de 2020, reforma el artículo, 35 fracción IV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

El exgobernador vetó la reforma, argumentando que modificar el régimen fiscal de los campos de golf cabía la posibilidad de que los propietarios no pagaran el predial so pretexto de que no encuadrarían en el régimen de predios sin construcción, además de que se violaba el principio de seguridad jurídica de los involucrados.

El decreton 581 se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales, Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable y del Código Penal, todos para el Estado de Sinaloa, en materia de protección a los animales.

El 1 de abril de 2021 el extitular del Poder Ejecutivo estatal devolvió al Congreso el decreto número 581 haciendo observaciones parciales exclusivamente a la porción normativa que prohíbe, sanciona y tipifica como delito los espectáculos de Tauromaquia.

Establece penas de hasta seis años por maltrato animal y la creación de Centros de Salud y Bienestar para la atención y rescate de animales en situación de calle. Esta ley no contempla como actos de crueldad o maltrato animal, el sacrificio de animales de abasto,la charrería y peleas de gallos.