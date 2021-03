Publica IEES convocatoria para supervisores y capacitadores electorales

Sinaloa.- El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) publicó la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en el proceso electoral local 2020-2021, trabajando en este organismo como Supervisor Electoral Local (SE Local) o Capacitador Asistente Electoral Local (CAE Local).

La vigencia de esta convocatoria para presentar solicitud es del 20 al 29 de marzo de 2021, la cuál puede ser consultada en nuestro sitio web www.ieesinaloa.mx, y se tendrá la oportunidad de registrarse en línea con su correo electrónico y clave de elector, en el link: https://pef2021-reclutaseycae-local.ine.mx.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

También se puede acudir a la oficina del Consejo Distrital y/o Municipal Electoral del IEES más cercana a tu domicilio. Además de la oficina del IEES, ubicada en Paseo Niños Héroes No. 352, Ote, Int. 2, Col. Centro, C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa. O llamar a los teléfonos 6677 15 31 82, 6677 15 22 89 o 800 5050 450.

Leer más: Celebra Mario Delgado candidatura de Carlos Peña por la presidencia de Reynosa, Tamaulipas

Entre la documentación requerida a entregar, están: Acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización; credencial para votar vigente del distrito correspondiente o comprobante de trámite emitido por el INE; comprobante de domicilio con vigencia no mayor de 3 meses (no necesariamente debe aparecer el nombre de la persona interesada); comprobante o constancia de estudios que acredite el nivel educativo (mínimo secundaria); y RFC y CURP (en caso de contratación); contar con cuenta de correo electrónico válida y vigente.

Dentro de los requisitos legales se especifica no militar en ningún partido político ni haber participado activamente en alguna campaña electoral; no haber participado como representante de partido político con registro vigente, o coalición en alguna elección celebrada en los últimos 3 años; en el caso de que ya existan candidatos/as independientes registrados, no deberá ser representante de alguno de ellos/as en alguna elección a celebrarse el próximo 6de junio de 2021; no ser familiar consanguíneo o por afinidad, hasta el 4° grado, de algún Vocal de la Junta o integrante del Consejo Distrital o Local del INE o de órganos colegiados o de vigilancia y directivos del IEES, ni de representantes de partido político o de candidatos/as independientes que ya estuvieran registrados; ser residente en el distrito electoral uninominal en el que deba prestar sus servicios, preferentemente, o ser residente de otro distrito electoral federal de la misma entidad; no tener 60 años de edad o más al día de la Jornada Electoral.

Convocatoria IEES

El periodo de contracción para los SE Local es del 5 de mayo al 13 de junio de 2021, con sueldo mensual bruto: $8,295.00 más $1,400.00 de gastos de campo. Algunas de sus principales actividades son: Coordinar e integrar a las y los CAE Local bajo su responsabilidad; colaborar en la distribución de los listados de ubicación e integración de casillas con las y los CAE locales para su fijación en los edificios públicos y lugares más concurridos, en apoyo a las juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral (INE); ayudar en la recepción y almacenamiento de la documentación y los materiales electorales que se reciban en los consejos distritales y/o municipales del IEES; colaborar en actividades de asistencia electoral que le sean indicadas, entre otras.

Leer más: Brozo acusa en su programa a Samuel García de utilizar bots en campaña

En tanto, la vigencia del puesto de CAE Local también es del 5 de mayo al 13 de junio de 2021, con un ingreso bruto mensual de $6,295.00 más $1,400.00 de gastos de campo. Dentro de sus funciones están apoyar en la colocación de las publicaciones de los listados de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla en los edificios públicos y lugares más concurridos del distrito local; colaborar en la recepción, clasificación y almacenamiento de la documentación y los materiales electorales que se reciban en los consejos distritales y/o municipales del IEES; ayudar en el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, así como en la preparación e integración de los documentos y materiales electorales de las elecciones locales; apoyar a las y los CAE del INE en la entrega de la documentación y los materiales electorales de las elecciones locales, por mencionar algunas.

Convocatoria IEES.

Para calificar para estos cargos es indispensable que te guste el trabajo en campo, ya que se tienen que realizar actividades de asistencia electoral antes, durante y después del día de la jornada electoral; por lo que necesario contar con disponibilidad de tiempo completo y en horarios fuera de lo habitual, incluyendo fines de semana y días festivos.