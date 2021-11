Que Rubén Rocha Moya no se olvide que somos el granero de México: productores agrícolas

Culiacán, Sinaloa.- “Los productores de Sinaloa tenemos puestas las esperanzas en el Gobierno de Rubén Rocha Moya y del secretario de Agricultura, Jaime Montes, por lo que les damos un voto de confianza y esperamos resultados de ellos”, expresó el líder agrícola del norte de Sinaloa, Gilberto Irazoqui Galaviz.

El también subsecretario de organización de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa pidió que al gobernador y a todos los sinaloenses no se nos olvide que somos el granero de México y es importante trabajar para que esto no cambie.

Destacó que, pese a que al campo este año le fue bien con los precios internacionales de los granos a su favor, ya se está viviendo la otra cara de la moneda con los precios exorbitantes en los fertilizantes e insumos al inicio de este nuevo ciclo agrícola.

“Este año estamos iniciando con muy altos costos de producción y tenemos la esperanza de que nuevamente nos vuelvan a ayudar los precios internacionales de los granos, pero también tenemos esperanza en nuestras autoridades, que ya conocen el campo y saben que da empleo a miles de sinaloenses y muchos sinaloenses dependemos de la economía del campo, porque gran parte de la economía de nuestro estado depende de que al agricultor le vaya bien”, agregó.

Problemática: fertilizantes

Irazoqui Galaviz dijo que se esperan resultados a corto plazo del Gobierno del Estado, que encabeza Rubén Rocha Moya, puesto que es necesario que en conjunto con el Gobierno federal pongan un freno a los altos costos de los fertilizantes.

“Que nos ayuden con el Gobierno federal en frenar la avaricia y actos criminales que están haciendo los grandes distribuidores de los fertilizantes que este año traen un aumento por arriba del 200 por ciento, ya que esto nos llevará a que no tengamos una fertilización adecuada por la falta de recursos, y eso va a repercutir en la economía del productor y en una baja producción que posiblemente pudiera reflejarse también en un desabasto de alimentos para el país, porque no se nos olvide que somos el granero de México”.

En el mismo sentido, el presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, Baltazar Hernández Encinas, dijo que se tiene confianza en que con la llegada de Rubén Rocha al Gobierno de Sinaloa se solucionen las problemáticas agropecuarias que están afectando a Sinaloa, puesto que la unión que tiene con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, servirá de puente entre los sinaloenses y el Ejecutivo federal.

“La expectativa que tenemos con el nuevo Gobierno es que se enderece el rumbo, porque a nosotros los agricultores nos ha ido muy mal con este Gobierno federal, pero esperemos que con la llegada de Rocha a gobernador las cosas cambien, tenemos confianza en él. Quizá el presidente no sepa cómo nos están tratando a los agricultores y necesita que alguien de su mismo equipo le informe de primera mano”, explicó.

Lamentó que el diseño de la política agropecuaria no beneficie a los productores sinaloenses, pero confían en que Rocha Moya se acerque a los agricultores, escuche sus planteamientos y busque una solución.

“Es necesario que el gobernador conozca más de cerca el campo para enderezar algunas cosas que no son funcionales, sobre todo en la política agropecuaria actual. Todavía estamos batallando con los apoyos que no nos han llegado y eso nos tiene en la incertidumbre. Hace 6 meses que cosechamos y aún no llegan los apoyos, pero tenemos todas las esperanzas de que él pueda ayudarnos”, agregó el líder agrícola.

