"Que el pueblo decida": Alcalde de Culiacán dispuesto a revocación de mandato

Sinaloa.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, dijo estar dispuesto a someterse a la revocación de mandato, “pero que el pueblo decida y no la ‘pandilla’ que está en el Congreso”, dijo.

“Yo sé que una reforma de esas no me afecta porque no puede aplicarse retroactivamente, pero me someto a ella porque sé quién soy”, añadió Estrada.

