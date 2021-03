¿Qué es ser feminista en Sinaloa? activistas responden en el Día de la Mujer

Sinaloa.- Hoy 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y esta es una fecha para recordar que no es nada fácil ser mujer en un país como México en el que se cometen alrededor de 11 feminicidios diarios contra mujeres, niñas y adolescentes y en el que, por ende, no hay absolutamente nada que festejar, al contrario, este día es una de las tantas representaciones que las mujeres han ido construyendo para sí mismas con el objetivo de visibilizar el odio tan arraigado contra quienes representan la mitad de la población total y este rechazo se manifiesta todos los días de maneras distintas.

No soy feminista

En esta casa editorial nos dimos a la tarea de entrevistar a mujeres, adolescentes y niñas que están dentro del activismo sinaloense: son las que salen a las calles, las que ilustran a mujeres que admiran, las que gestionan redes de apoyo, las que apoyan a otras mujeres desde sus trincheras para acceder a abortos seguros en casa o en otros sitios. Todas coinciden en que el feminismo está presente en sus vidas, aunque no todas las mujeres han abrazado esta postura.

Aquí hemos descrito lo que piensa cada activista entrevistada sobre este tema, para que el diálogo llegue a todas.

Aborto legal, deuda histórica

En materia de derechos humanos de las mujeres, la mayoría de las activistas entrevistadas coinciden en que la despenalización del aborto en Sinaloa es una deuda histórica que desde Congreso del Estado de Sinaloa se han negado a reconocer, pese a que nivel internacional ya es un derecho.

Aunado a esto, está la exigencia de que termine la criminalización en contra de las mujeres que, de manera espontánea o no, han interrumpido un embarazo.

Las que ya no están

Así también, en el último apartado de este trabajo nombramos a ocho mujeres que han sido víctimas de feminicidio en Sinaloa en el primer bimestre de este año 2021, para que la sociedad no olvide que estuvieron entre nosotras y que ellas, sus familias, seres queridos y otras mujeres necesitan justicia.

Protesta

Hoy a las 11:00 horas, activistas se manifestarán con familiares de mujeres víctimas de feminicidio en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. A las 17:00 horas se llevará a cabo una intervención en la Catedral en memoria de mujeres víctimas de feminicidio en Sinaloa.

¿Qué te impulsa a ser feminista?

"Quizás lo vea muy utópico el futuro que quiero para todas, me impulsa el saber que somos mujeres, que somos tratadas diferente tanto por la gente como por las leyes e instituciones, vivimos en desigualdad social, aunque no lo quieran ver. El ser feminista no es hacer lo que una quiere y ya está, es luchar por los derechos de todas nosotras, es liberarnos, sí, del sistema patriarcal, es una deconstrucción y reconstrucción constante, el feminismo sana y te conecta con otras ‘morritas’, me impulsa saber que en el futuro no habrá niñas violadas, abusadas ni asesinadas".

Korina Cervantes, 26 años, activista. Abogada feminista.Imparte asesoramiento jurídico a mujeres víctimas de violencia y acompañamiento para que ellas puedan acceder a un aborto seguro, ya sea en casa o en alguno de los estados con el aborto legal.

Imparte talleres sobre los mitos en torno al aborto, la cuestión legal y cómo hacerlo de forma segura, también sobre acompañamiento como primer contacto en caso de que llegue un caso de cualquier tipo de

violencia.

¿Para ti qué es lo más urgente que se debe legislar en Congreso para las mujeres?

"- Que exista un presupuesto con perspectiva de género, porque va de menos a más, pero le están adjudicando cuestiones de asistencialismo que nada tienen que ver.

- Se fortalezcan las agencias del Ministerio Público con más personal.

- Fortalecer las líneas de emergencia.

- Despenalización del aborto.

- La Ley de Víctimas vaya acompañada de presupuesto suficiente para abarcar a todo tipo de agresiones contra mujeres.

Natalia Reyes, 36 años. Activista desde hace 14 años. Socióloga. Parte de la organización Mujeres Activas Sinaloenses desde el año 2011. Formó parte de la fundación de la colectiva Feministas Alteradas Sinaloenses. Es de Sinaloa y fue integrante de la Colectiva Feminista de Culiacán y del movimiento hip hop y arte urbano. Colaboradora de la Secretaría de Cultura del gobierno de México.

¿Qué es lo más urgente que se debe legislar en el Congreso para las mujeres?

"Generar acciones que permitan a las niñas, adolescentes y mujeres vivir libres de violencia. No solo en temas sobre feminicidios, sino en mecanismos de atención, funcionamiento de líneas de emergencia, instituciones y muchas otras cosas. Así también, veo una deuda enorme en materia de salud pública con las mujeres, entre ellas la despenalización del aborto, y sobre salud sexual y reproductiva".

¿Qué le dirías a las mujeres que aún no se asumen feministas?

"Les diría que si bien es difícil, no lo voy a negar. Se vive mejor, con los ojos abiertos. Que no estarán solas, les acompañaremos en el camino".

Mariel Yee, 23 años. Acompañante en procesos de violencia e interesada en desarrollar estrategias comunitarias con enfoque de género. Activista feminista e integrante de colectivas como Mujeres en Bici, Mujeres Activas Sinaloenses y otros.Egresada de la Licenciatura en Políticas Públicas.

¿Qué le dirían a las niñas, adolescentes y mujeres que estén leyendo esto?

"Que es importante hacer comunidad con gente que las entienda y que si algo no les gusta no lo están imaginando, porque nos han hecho creer que no debemos hablar: griten, hablen como sea, si es a través de una red social, etc. y si quieren ir a poner una pancarta, háganlo. Nos parece muy pertinente no quedártelo y gritarlo. Es pertinente informar y buscarlo a través de otras personas cuando no tenemos acceso a internet".

Arantza Quintero, de 19 años, estudiante de la Licenciatura en Sociología y activista; Y Karen Barraza, de 20 años, activista, actriz y artista plástica. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación. Ambas son fundadoras de Girls Up Sinaloa.

¿Qué es lo más complicado para ti de ser feminista en Sinaloa?

"Son varios factores, principalmente dos, primero que honestamente no estamos como muy maduras en el tema del activismo político, en el sentido de que sí ha habido movimientos en Culiacán, particularmente, y desde hace varias décadas, pero honestamente no tenemos la trayectoria de Ciudad de México o de países europeos en los que las legalizaciones son muy distintas, aunque el patriarcado siga existiendo, una sería esa, y las movilizaciones no son masivas aún.

Para nosotras implica toda una organización que apenas estamos aprendiendo a llevar a cabo porque además sí tenemos mucho miedo que nos desaparezcan porque no somos 500 ‘morras’ en una manifestación, somos 15, 20, a veces, 50.

Y la violencia generalizada, y ya lo decía Rita Segato, la violencia contra las mujeres queda disfrazada en esta explicación gubernamental de «ah, es que es el crimen organizado» sí, o sea, sí hay crimen organizado, pero el crimen organizado también es misógino, entonces invisibiliza y vivimos estas dobles violencias de ser mujeres pero ser mujeres en un lugar que es tierra de nadie".

Itzel Avilez, de 29 años, antropóloga social. Fue parte de la fundación de la Colectiva Feminista de Culiacán en 2014. Formó parte de Colectivo Feminista Sinaloense.Cofundadora del círculo de lectura feminista y de reflexión Macheteras que sigue la tradición del feminismo de los años 70 de México y Estados Unidos.

¿Qué significa para ti ser feminista?

"Significa formar parte de un grupo, de un mundo, es como una familia mundial de mujeres en la que tú te comprometes a protegerlas a ellas y ellas se comprometen a protegerte a ti, escucharte y también me parece que es como si te incluyes a ser feminista, puedes sentirte más libre contigo misma porque de esa forma te vas dando cuenta de todo lo que te han dicho que tienes que hacer y al final tratas de cambiar para no seguir ni hacerle un tipo de publicidad a la opresión, siendo feminista es más probable darnos cuenta de todas esas cosas y cambiar. Es trabajar, mejorar mi autoestima y también proteger a otras mujeres".

Vanessa Castro, de 12 años. Estudiante de secundaria. Ilustradora y dibujante; le gusta hacerlo porque es un tipo de honor hacia las mujeres, un tributo, por eso siempre dibuja mujeres y le gusta dibujar a las que la inspiran, emocionan, de las aprende algo importante.

¿Qué es lo más urgente que se debe legislar para las mujeres?

"En particular, creo que es urgente integrar una perspectiva feminista al tema de ciudades, movilidad, seguridad vial, tenemos que romper el pacto urbano. Vivimos en ciudades construidas por y para hombres. Necesitamos ciudades por y para las mujeres".

Nancy López, de 32 años. Comunicóloga. Ha realizado coberturas periodísticas en temas que tienen relación con las problemáticas de las mujeres y ha estado interesada en ello desde hace una década. Trabajó en el ISMujeres (Instituto Sinaloense de las Mujeres). Se ha capacitado en materia de comunicación y periodismo con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres y violencia contra las mujeres, derecho a la ciudad de las mujeres, movilidad del cuidado, entre otros. Especializada en pensamiento estratégico urbano.

¡No las olvidamos!

Karely fue asesinada en Navolato, Sinaloa, el día 3 de enero. No conocemos la edad con la que contaba.

María Guadalupe tenía 35 años de edad, fue asesinada en Sinaloa de Leyva el día 4 de enero.

Flor Karina tenía 42 años de edad, fue asesinada en Culiacán, Sinaloa, el día 10 de enero.

Alexandra tenía 38 años de edad, fue asesinada en Culiacán, Sinaloa, el día 30 de enero.

Míriam tenía 33 años de edad, fue asesinada el día 9 de febrero en Mazatlán, Sinaloa.

Alma tenía 25 años de edad, fue asesinada el día 9 de febrero en Mazatlán, Sinaloa.

María del Carmen tenía 58 años, fue asesinada el día 15 de febrero en Culiacán, Sinaloa.

Sin identificación, no se conoce tampoco su edad, fue asesinada en Angostura, Sinaloa, el día 25 de febrero.