Que grupo armado sí se llevó a sus muertos: SSPE

Sinaloa.- El grupo armado que el pasado jueves inició la balacera que paralizó la ciudad sí se llevó a sus muertos, confirmó el subsecretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Alberto Hernández Leyva.

Además, el funcionario estatal reconoció que desconocen el número de bajas que hubo en el grupo. Respecto al número total de las víctimas mortales, indicó que esa información está en poder de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Estatal.

Hernández Leyva aseguró que ellos no son cobardes, que no se escondieron, pues salieron a dar batalla. Afirmó que la principal labor que realizaron, además de repeler el fuego, fue proteger a la ciudadanía, sacando sanos y salvos a muchos civiles de la zona de riesgo.

Más de setenta elementos de la Policía Estatal fueron a la zona en donde se registró el tiroteo, y hubo otros elementos que no pudieron llegar, pero en las zonas que estuvieron se dedicaron a proteger a la ciudadanía. En su caso, aclaró que estuvo en el lugar de los hechos, por lo que pudo constatar que los hombres armados se mezclaron con mujeres y niños: «Dimos la cara. Nosotros no somos cobardes, no nos estábamos escondiendo de nadie, no estábamos utilizando a mujeres y niños como parapeto», detalló.

Comentó que por lo menos en cuatro ocasiones tuvieron que responder ataques, resultando herido un agente, pero por fortuna no se tuvo ninguna baja. En videos y fotografías quedaron grabados los momentos en los cuales policías estatales y municipales resguardaban a personas.

Terror

Sobre la fuga del penal, detalló que los reos salieron por la puerta. Aprovecharon que era día de visita: primero iniciaron un motín, luego se mezclaron con las visitas y sometieron a un custodio, al cual desarmaron y amenazaban con privarlo de la vida, para de esa forma someter a otro, hasta que fueron pasando todas las puertas y salieron. Hubo reos a los que no pudieron someter, y estos evitaron que otros internos se fugaran, porque ya había un segundo grupo intentándolo.

En este caso, también se antepuso la integridad de los civiles. De los 55 reos que se fugaron, cuatro fueron recapturas en ese mismo momento; y otros cuatro regresaron por su voluntad: dos de manera inmediata y dos al día siguiente. Descartó que algunos de estos reclusos hayan participado en la balacera porque no tuvieron tiempo.

De los mismos, treinta son considerados como de alta peligrosidad por haber sido sentenciados por delitos del fuero federal; mientras que el resto estaba recluido por delitos del fuero común. Hasta ayer se les daba protección a algunas víctimas de estos reos evadidos.

Sobre por qué no atendieron las diversas manifestaciones de los custodios, en las cuales denunciaban que no contaban con el suficiente personal ni con infraestructura para evitar una fuga masiva, Hernández Leyva señaló que han solicitado que se cierre el penal de Aguaruto, pero no han tenido respuesta de la federación, aunque seguirán insistiendo.