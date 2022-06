¡Que le pisen el acelerador! Pide Rocha agilizar trámite de regulación de autos en Sinaloa

Sinaloa-- Ante la alta demanda de personas que desean regularizar sus carros el gobernador, Rubén Rocha Moya, les pidió públicamente a sus funcionarios que hagan más rápido el proceso ya que siguen miles de citas en las páginas.

Durante su conferencia Semanera el mandatario estatal detalló que hasta el momento han regularizado un total de 12 mil 141 vehículos, pero tienen pendientes todavía 18 mil citas, mismo por lo que exigió que gestionen la apertura de módulos en la cabecera de los 18 municipios del estado.

Expresó que se comprometió con la secretaria de Seguridad del Gobierno Federal, Rosa Icela Rodríguez, hace unas semanas durante su visita a Sinaloa a que harían más ágil este proceso por lo que debe cumplirlo.

Ante, esto dijo que el tema de invertir en equipamiento necesario y más personal no debe ser impedimento para ello por lo que no deben dudar en hacerlo y así agilizar este trámite a la ciudadanía. Señaló, que las citas no deben ser problema para los ciudadanos por lo que, si uno llega al módulo sin cita, el personal debe agendar la cita ahí mismo y evitarle más vueltas.

Te recomendamos leer:

La petición de esto la hizo, al director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, Oscar López, y al secretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cázares, estar pendiente que esto se cumpla.