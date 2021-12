"Que no nos esté echando el caballo encima": Pide gobernador de Sinaloa al SNTE 53 por problema con Sepyc

Culiacán, Sinaloa.- Con respecto a las declaraciones del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 53 Fernando Sandoval, contra la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura Graciela Domínguez Nava, de que había un rompimiento, el gobernador dijo que el rompimiento es por parte del líder del SNTE, no por parte de ellos, el mandatario estatal explicó que el problema es por que el sindicato traía ciertas inercias para administrar algunas cosas que tienen que cambiar.

“No tenemos rompimiento traen una inercia muy fuerte quieren seguir administrando unos tipos de cosa, somos los patrones, tenemos que moderar, no quiere pleitos ni confrontaciones, que no nos estén echando el caballo encima porque eso es lo que están haciendo sandoval”, detalló Rocha Moya.

El mandatario estatal explicó que el problema es que tenían el control de la entrega de plazas, pero van a moderar y se van a poner de acuerdo, que él no le declara la guerra a nadie. Rocha Moya señaló que la entrega de plazas le compete a los patrones y el estado es el patrón. Lo que está haciendo el líder del SNTE 53 es clientelismo político porque va a cambiar la dirigencia, también está haciendo este clientelismo diciéndoles a los maestros que no regresen a las aulas lo cual es una irresponsabilidad, expresó.

De acuerdo al gobernador él no busca dirigir el sindicato, no tampoco lo hará ninguno de sus funcionarios y respetará lo que decidan los maestros, si ellos quieren que los dirija el mismo grupo que lo ha hecho él no va a intervenir. Esta tarde se podrían reunir el líder sindical y el gobernador.