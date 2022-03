Que no paguen "ni un cinco" a los coyotes por la legalización de los carros "chocolate" pide Rocha Moya

Sinaloa.- El gobierno de Sinaloa espera tener pronto todas las condiciones para iniciar la regularización de los carros de procedencia extranjera por lo que el gobernador Rubén Rocha Moya pide a la población no caer en manos de coyotes, que no les den ni un cinco porque será el gobierno quien realizará todos los trámites de regularización.

En un aproximado de 15 0 20 días se espera poder dar inicio a la regularización, con la finalidad de que los beneficiarios no batallen, se instalará unas mesas en donde se puedan realizar todos los trámites para que no anden para un lado y otro y no resulte un proceso cansado y burocrático.

De acuerdo al mandatario estatal, el propio decreto establece que solo el gobierno de Sinaloa podrá hacer las regularizaciones y se van a tomar las medidas de supervisión para evitar el coyotaje.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 01 de marzo sobre Covid-19

El dinero recaudado por la regularización de los vehículos de procedencia extranjera se destinar para beneficiar las colonias populares con obras sociales como, gua luz entre otras.