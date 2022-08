Que no se involucre a la UAS en coyunturas políticas, pide rector a Rocha

Sinaloa.- Que no se involucre a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en coyunturas partidistas, solicitó el rector de la máxima casa de estudios, Jesús Madueña Molina.

Ante los señalamientos realizados durante la conferencia Semanera por el gobernador Rubén Rocha Moya, en donde relacionó a la UAS con el Partido Sinaloense (PAS), dijo contar con una relación respetuosa con el gobernador Rocha Moya, misma que se busca mantener para trabajar de manera institucional.

"Que no nos quieran involucrar. Que participen universitarios en las coyunturas, no quiere decir que sea la institución, que quede claro, porque aquí en la universidad hay morenistas, hay pasistas, hay priistas, hay panistas, hay perredistas, que no quieran estigmatizar a la universidad en una coyuntura, es una coyuntura de partidos", reiteró.

Agregó que entre los compromisos institucionales que se tienen con gobierno destaca la colaboración que se está brindando en el proceso de vacunación y cumplir con cobertura para que no re rechace a ningún alumno que quiera ingresar a la UAS.

Además se tienen otros compromisos como cumplir con la ley general de educación superior y reordenar financieramente a la institución, por lo que las cuestiones políticas no son prioridad.

Te recomendamos leer:

"Ante la calentura de un proceso como ese, se dicen algunas cosas y lamentablemente reaccionó de esa manera, todo mi respeto y toda mi confianza para el señor gobernador, en lo político no me meto, yo tengo una responsabilidad que es dirigir los destinos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tenemos muchos retos", expuso.