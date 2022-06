¡Que no se pelee! pide Rocha Moya a su yerno no caer en declaraciones groseras en redes sociales

Sinaloa.- El gobernador, Rubén Rocha Moya, hace un llamado a sus familiares a evitar hacer declaraciones que lo perjudiquen por expresiones groseras.

Señaló que no comparte la actitud de su yerno por una publicación que hizo en sus redes sociales en donde le manda un mensaje ofensivo al senador Mario Zamora sobre declaraciones que él hizo anteriormente.

"En lo personal recomiendo a mi yerno que si quiere cuidar la imagen de su suegro que no haga ese tipo de expresiones en las redes y demás, a mi me molesta, no las comparto". Dijo que independientemente de que el familiar sea yerno o hijo no es algo que comparte pues lo que más quiere es mantener unida a la familia y asuntos como estos es algo de lo que no se callará.

Reiteró que adjetivar y decir las cosas con tantas groserías es algo que no comparte por lo que si lo vuelve hacer preferiría no escucharlo más. Recordó, que fue algo por lo que tuvo problemas con el exalcalde Jesús Estrada Ferreiro.