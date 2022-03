Que se atengan a las consecuencias: Estrada Ferreiro lanza amenazas tras comentarios que revictimizan a mujeres

Culiacán, Sinaloa.- Cuestionado sobre las declaraciones de revictimización que hizo contra mujeres que han sufrido agresiones, esto durante un taller de capacitación policial con perspectiva de género, el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, arremetió ayer en contra de EL DEBATE y reporteros, a quienes no solo acusó de alterar y sacar de contexto sus declaraciones, sino que además advirtió: “Que se atengan a las consecuencias, no va a haber entrevistas ya”.

Abordado este jueves durante la inauguración del primer foro de consulta para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro dijo sobre sus declaraciones polémicas que “el periódico que sacó esa pendejada está alterando las cosas, está sacando de contexto las cosas… digan lo que dije, y que no sean pendejos los que escriben, así se los digo. Y no voy a ofrecer disculpas, tampoco al que le estoy diciendo pendejo”. Puede ver el video y escuchar sus declaraciones en: (cutt.ly/mAhxA6P).

El martes, durante la inauguración del taller para la implementación de Unidades de Policías Municipales Especializadas de Género, en la Universidad del Policía (Unipol), en su participación en tribuna el primer edil aseguró que “sí hay condiciones e intenciones de proteger a las víctimas de un delito, principalmente las mujeres, niñas, niños y adolescentes, pero repito, me preocupan más las niñas, los niños y adolescentes que los adultos”.

Y agregó que: “...porque muchas veces, y no se trata de revictimizar a nadie, la mujer misma propicia que le causen el daño porque no hace caso de las recomendaciones. Si su pareja le habla y sale otra vez a la calle, pues ahí, se los digo por experiencia porque me ha ocurrido y es muy lamentable que esto ocurra, pero pues somos seres humanos y cedemos a cualquier invitación con la supuesta intención de conciliar, de negociar, de arreglar algo. Sale la mujer y el tipo, con arma y todo, la asesina y después el policía se ve involucrado en el hecho porque no estaba presente cuando ocurrió el hecho”, dijo textualmente.

Ante la insistencia de los reporteros sobre si ofrecería disculpas a las víctimas por sus declaraciones, calificadas por la Secretaría de las Mujeres como “desafortunadas”, el primer edil insistió que no tiene por qué pedir disculpas.

“Eso es lo que les critico a los medios, me vale madre lo que sigan publicando, que se atengan a las consecuencias porque no les voy a dar entrevistas ya”, añadió.

Culpa a EL DEBATE

El presidente municipal aseguró que en ningún momento trató de echarle la culpa a las mujeres. Y añadió: “Únicamente dije que para protegerles ocupamos su cooperación, y que ellas propician que llegue el daño a ellas por no atender nuestras recomendaciones de que nos avisen, que nos digan dónde anda, que no salgan a la calle a atender el llamado de sus victimarios”.

Insistió en que sus palabras fueron sacadas de contexto e interpretadas a como quiso EL DEBATE… “es una perversidad, es una falta de ética y de responsabilidad, y los acuso públicamente a los de EL DEBATE que, si siguen en esa tesitura, no va a haber entrevista para ellos”, reiteró.

Al inaugurar el foro de consulta popular para la integración del Plan Municipal 2022-2024, el presidente municipal de Culiacán aprovechó el discurso para señalar a este medio de comunicación, reclamando que la información publicada contradice al mensaje que buscaba dar, lo que además generó que se emitieran posicionamientos por parte de funcionarios estatales en su contra.

"Concretamente, EL DEBATE acaba de publicar una nota en donde dicen que dije yo que la mujer tiene la culpa de lo que le pasa. Miente EL DEBATE, y si en esto tienen responsabilidad los dueños de EL DEBATE, dirigentes o directores, también les digo que mienten", expuso.

Colectivos reprueban sus declaraciones

El Colectivo Mujeres 50+1 Sinaloa solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el caso de Estrada Ferreiro por su declaraciones contra las mujeres. “Las reiteradas expresiones discriminatorias del alcalde en contra de las mujeres abonan a la reproducción de violencia institucional, revictimizando a quienes es su deber proteger”, señala el colectivo.

Jesús Estrada podría ser sujeto a una sanción, afirma abogado

Al revictimizar a las mujeres, así como ofender y amenazar a un medio de comunicación como es EL DEBATE, el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, podría ser sujeto a una sanción administrativa al violar la ley, afirmó el abogado Juan Bautista Lizárraga Motta.

El también columnista de esta casa editora dijo que “todas las actuaciones o comportamientos que haga un servidor público, en su calidad de eso, están regulados en la ley y tienen límites, y si se pasan esos límites, hay consecuencias. Por ejemplo, en este caso, en específico, hay una ley en el estado de Sinaloa que se llama Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa”.

Aunque Lizárraga Motta señaló que, al ser alcalde, goza de fuero constitucional y que mientras siga en el cargo no se le puede hacer este tipo de sanción. Sin embargo, aclaró que existe un procedimiento de desafuero, del cual puede ser objeto, y eso se lleva ante el Congreso de Sinaloa.

Indicó que en caso de que a Estrada Ferreiro se le quite el fuero, entonces ya se le puede hacer un procedimiento de responsabilidad patrimonial.

Agregó que con el actuar del alcalde, “como funcionario, la responsabilidad que adquiere el municipio, y él como persona, es que, de los daños que haya causado en los derechos intangibles de las personas víctimas, como pueden ser el derecho al honor, el derecho al prestigio, el derecho a la dignidad, a ser tratados iguales, todos estos tienen una connotación de daños, que pueden ser cuantificados en una indemnización en dinero”.

Mencionó que, sin adelantar juicios, Jesús Estrada Ferreiro podría ser responsable de abuso de autoridad, y eso es un delito. “El abuso de autoridad es comportarse más allá de lo que la ley le permite; la ley no le está permitiendo de ninguna manera que revictimice a las mujeres, que viole su derecho humano a la dignidad”, refirió.

“Alcalde debe corregir discurso”: Secretaría de las Mujeres, Teresa Guerra

Respetando su investidura de presidente municipal de Culiacán, la funcionaria estatal Teresa Guerra exhortó a Jesús Estrada Ferreiro a cuidar el lenguaje que expresa y el ejemplo que da a la sociedad.

“Condeno el usar expresiones que son irrespetuosas, no solo para las mujeres, sino para los propios periodistas. No debemos usar un lenguaje que sea grosero, y menos un mensaje intimidante. Escuché las expresiones y creo que agravó el problema, no lo disipó. Es preocupante que el alcalde cierre su intervención diciendo que se atenga a las consecuencias”, dijo la titular de la Secretaría de las Mujeres.

Exhortó a Jesús Estrada Ferreiro a cuidar el lenguaje que expresa y el ejemplo que da a la sociedad. Foto: Debate

Tampoco es correcto, dijo, denostar el oficio de los periodistas, mucho menos intimidar a los medios de comunicación, reafirmó.

Primero, explicó que se advirtió que estando en un evento, donde precisamente se trata de ver el tema de la unidad de reacción inmediata para responderle a las mujeres que son violentadas en el municipio de Culiacán, el alcalde hizo unas expresiones que podían considerarse una revictimización de las mujeres y además responsabilizar a las propias mujeres de la violencia que padecen.

“Ha sido una preocupación de quienes estamos en la Secretaría de las Mujeres, porque en muchos momentos, cuando las mujeres acuden a denunciar, de víctimas las pasan a revictimizarlas; en el sentido de que, cuando denuncian que son agredidas o que tienen una agresión sexual, empiezan a investigar a las mujeres y a culpabilizarlas de la violencia de la que son objeto”.

Ante esta situación, dijo, se envió un oficio al alcalde, a efecto de que reconsiderara sus expresiones; sin embargo, agregó, ayer escuchó otras expresiones del alcalde donde ahora culpa a los medios de comunicación de malinterpretar sus expresiones, dijo la Dra. Teresa Guerra.

“Creo que, como autoridad, en principio debe cuidar mucho, no solamente lo que expresa, sino el ejemplo que está dando. Me parece que todos los que estamos en un nivel de gobierno estamos obligados a mantener una institucionalidad y un lenguaje respetuoso hacia las mujeres y a quienes representamos. Es lamentable este tipo de expresiones”, agregó.

Guerra Ochoa reveló que hasta el momento no se ha tenido ninguna respuesta del alcalde de Culiacán al oficio girado desde la Secretaría de las Mujeres.

Aunado a esto, considera preocupante las expresiones del alcalde sobre los periodistas.

“Alcalde debe disculpas múltiples”: integrante de la Alianza de Medios MX, Roberto Rock

La Alianza de Medios MX manifestó su preocupación por la postura del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, en contra de EL DEBATE y sus reporteros, a quienes acusó de alterar y sacar de contexto sus declaraciones sobre las mujeres violentadas. Estrada Ferreiro advirtió: “Que se atengan a las consecuencias, porque no les voy a dar entrevistas ya”, además de usar palabras despectivas en contra de esta casa editorial y un periodista. Roberto Rock, vicepresidente de las comisiones de Impunidad y de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) e integrante, con el medio La Silla Rota, de la Alianza de Medios MX, consideró en entrevista para EL DEBATE que es una situación que preocupa y de la cual se esperaría que el alcalde pida disculpas múltiples, entre ellas a las mujeres, a EL DEBATE, al reportero y a los ciudadanos, mismos que opinó, no lo reeligieron para violar libertades ni para violar derechos, por lo que también debería disculparse con ellos.

Roberto Rock, vicepresidente de las comisiones de Impunidad y de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Foto: Cortesía

Roberto Rock consideró en entrevista que es lamentable, por su primitivismo, decir que un periódico, sobre todo con la ascendencia, con la trayectoria como la de EL DEBATE, o en el caso de cualquier periódico o cualquier colega, los señalamientos del alcalde Jesús Estrada Ferreiro. ‘La forma en la que se expresa de los periodistas, en forma despectiva, en forma de insultos, en sí mismo representa una incitación a la violencia, un atropellamiento de temas de libertad de expresión y es el viejo recurso de atenerse a reclamar una falta de contexto a la información cuando el audio está muy claro que, si hay algún error, un ejemplo de torpeza, no corresponde al medio, ni al reportero, sino al funcionario, al señor alcalde”, expresó.

Para Roberto Rock, a Jesús Estrada Ferreiro le corresponde pedir una disculpa múltiple; primero a las mujeres, a sus conciudadanos, paisanos del Ayuntamiento, por la doble torpeza política demostrada, y, segundo, al periódico EL DEBATE y a su reportero.

Roberto Rock consideró que el alcalde Estrada Ferreiro no fue elegido por los ciudadanos para violar libertades ni para violar derechos, por lo que también debería disculparse con ellos.

“EL DEBATE hace un trabajo respetable y no solamente en Sinaloa, sino en todo el país y aun fuera del país, en defensa de los ciudadanos a estar bien informados”, sostuvo.

En el contexto de libertad de prensa, Rock abundó que cuando una autoridad, cualquiera que sea su nivel, tienes este tipo de comportamiento, no solo afecta los derechos de los periodistas, sino que afecta los derechos de los ciudadanos a un flujo respetuoso de información. “Desde la Alianza de Medios esperaríamos una disculpa por parte del alcalde. Vemos remoto que un personaje tan primitivo, que se expresa con esa falta de respeto a las mujeres, a sus ciudadanos, a las personas que le extendieron un mandato, vemos difícil que tenga la capacidad de razonar como es debido en democracia”, sostuvo.

Reiteró el reconocimiento y el respeto al trabajo de EL DEBATE y señaló que estarán pendiente de la evolución del tema. Cabe destacar que, junto a medios como El Heraldo, El Economista, El Dictamen, Político Mx, La Silla Rota, Proceso, El Universal, Radio y Televisión Mexicanas CIRT, Publimetro, Eje Central, Vanguardia Mx y OEM, EL DEBATE forma parte de la Alianza de Medios MX. Para Roberto Rock, las más afectadas en este contexto, son las mujeres, luego de que el alcalde cometiera una pifia en la forma en cómo se refiere a la violencia a la que se enfrentan, responsabilizándolas de un fenómeno del que son víctimas, revictimizándolas, atribuyendo su conducta personal, a la que tienen derecho, los riesgos de un atentado.

Llaman a manifestarse

“El que se debe atener a las consecuencias de lo que habla y expresa es el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreira”, dijo tajante el presidente de la Organización de Comunicadores Unidos de Sinaloa (OCUS), Ramiro Cázarez Medina, quien hizo un llamado a sus compañeros periodistas a subir de tono sus manifestaciones para exigir que cesen los comportamientos autoritarios de ciertos personajes de la vida pública en Sinaloa.

Hizo un llamado a manifestarse “No podemos seguir tolerando ese tipo de actitudes que van en contra del libre ejercicio periodístico. Estoy absolutamente en contra de esas declaraciones, y si el alcalde se mete con EL DEBATE, se mete con todos nosotros”.

Ramiro Cázarez Medina, quien hizo un llamado a sus compañeros periodistas a subir de tono sus manifestaciones. Foto: Debate

Es una intimidación

Como graves, consideró las declaraciones del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, el representante en México del Comité de Protección a Periodistas, Jan-Albert Hootsen.

Explicó que un funcionario público puede estar en desacuerdo con un diario, incluso señalar que no ha sido correcta una nota, pero no es correcto que exprese un discurso violento, agresivo, en un contexto particular, sobre todo como Culiacán y Sinaloa. Sus declaraciones serían catalogadas como una forma de intimidación, dijo. Ahondó que la experiencia mundial que han observado desde el Comité de Protección a Periodistas es que, cuando los servidores públicos deciden atacar a los medios de forma verbal, esto crea una conciencia entre la ciudadanía de que la prensa es peligrosa.

Periodista puede denunciar a Estrada

Son expresiones desafortunadas las del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, comentó Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras en México, organización de defensa de periodistas con sede en Francia.

“Es una pena. El periodista que se mencionó está en su derecho de recurrir a instancias convenientes, como la Comisión de Derechos Humanos local, para hacer un exhorto y se conduzca con respeto hacia medios; no deben dejarse pasar estas expresiones, pues se va generando mal precedente, es lamentable”, dijo Balbina Flores.

Sobre ello, Balbina Flores, de RSF, opinó que esto ocurre como una reacción a partir de la falta de respeto cada vez más frecuente contra el ejercicio periodístico por parte de funcionarios públicos en México.

Estrada ya fue denunciado en 2019

El alcalde municipal de Culiacán parece mostrar la misma actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para irse contra los periodistas, señala Juan Manuel Partida.

No es ninguna novedad la intolerancia que manifiesta el presidente municipal contra la libertad de expresión y los derechos humanos, señaló el presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa A.C. (APS A.C). De acuerdo con Partida Valdez, esta no es la primera vez que el alcalde lo hace, y ya fue acreedor de una denuncia formal en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en 2019, cuando esta comisión le hizo la recomendación que se disculpara luego de que en agosto del 2019 propiciara una campaña de odio y linchamiento contra periodistas.

Con información de Gabriela Castro, María de Jesús Estrada, Lorena Caro, Lucia Mimiaga, Cristina Muñoz, María Sánchez y Francisco Castro