"Que se dejen de chismes", dice el diputado Gene Bojórquez a reporteros de Sinaloa

Sinaloa.- No se trata de confrontar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya ni al secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, se trata de que es lo mejor para los sinaloenses y dejar estos chismes de lado, que si uno le dijo, que si el otro le dijo, los dos están buscando lo mejor para Sinaloa, dijo el diputado de Sinaloa por el PAS, Gene Bojórquez, a reporteros.

Tras una reunión que sostuvo con empresarios del CORE 33, el legislador respondió algunas preguntas, pero en el tema de la supuesta confrontación entre el Secretario de Salud y el gobernador expuso que se debería de ver el trabajo que ambos están haciendo por los sinaloenses y no viendo que si uno se contradijo en lo que dijo, porque lo que se está buscando es el mayor beneficio en Salud para los ciudadanos.

“Es algo que se da en todas las administraciones, que declaraciones se sacan de contexto y siguen dando pie a una historia que se lo repito no existe, es una historia que se quiere ir manejando para ir dándole cauce a esto que en realidad no se da. Yo veo a un gobernador trabajando fuerte en el estado y a un secretario de salud trabajando fuerte por el estado, veo a dos ex rectores trabajando por fortalecer el estado, veo a dos exrectores tomados de la mano por un mejor Sinaloa, veo a dos amigos trabajando juntos en torno a mejorar a todos los sinaloenses empresarios eso veo

De acuerdo al legislador, ha sido mucho el tema que se ha venido manejando en torno a buscar un pleito entre dos actores políticos lo que en nada beneficia a la sociedad y dijo creer que se está en el momento de dar un paso y salir de estos temas porque hay cosas mucho más importantes que vienen, a estar en el tema de que dijo uno y que dijo el otro.

“Creo que la sociedad no está como para tv y novelas esta para que se legisle para que se trabaje para que se dé resultado en esto se debería estar preocupados y no en qué trama vamos de la novela”, detalló.