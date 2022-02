Piden a la Fiscalía de Sinaloa ir a juicio contra asesino de la joven Karen María 

Sinaloa.- El 7 de febrero fue el cumpleaños número 25 de Kenia María, sus seres queridos no pudieron abrazarla, besarla, ni felicitarla, en vez de festejo hubo llanto y mucho dolor sobre su tumba, la cual fue arreglada con flores, globos y velas en Culiacán.

Esta joven odontóloga rescataba perritos, daba de comer a personas sin hogar, tenía un gran corazón. Entre sus sueños estaba estudiar una especialidad, poner una clínica asociada con su mamá y tener dos hijos, todos estos planes le fueron truncados el 5 de octubre cuando fue asesinada.

Caso

A Kenia María le arrancó la vida una persona en la que confiaba, a quien quería y se suponía debía protegerla. Fue torturada con un bisturí, luego el presunto agresor, con quien mantenía una relación sentimental, la golpeó con un block, despedazándole la cabeza y rostro, luego dejó su cuerpo en un sitio solitario. Por las lesiones tan severas que sufrió sus seres queridos no la pudieron ver por última vez.

Ahora, pese al dolor de haberla perdido, su mamá Martha Lorena enfrenta una lucha para que se le haga justicia. En un principio el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa le dijo que iba con todo para pedir la pena máxima contra el agresor por lo cruel del caso, pero ahora quieren irse con el procedimiento abreviado.

Leer más:

Martha Lorena compartió que fue con la fiscal general Sara Bruna Quiñónez Estrada y tras exponerle que no quería un procedimiento abreviado, y contarle que su hija era de corazón noble, muy trabajadora y buena ciudadana, la respuesta fría que tuvo de la funcionaria fue; que un procedimiento abreviado o un juicio no le iba a revivir a su hija, esta repuesta la lastimó aún más.

Con el argumento de que se pondría mal en el juicio, de que sería muy duro escuchar el relato del presunto agresor, es como por parte de la Fiscalía han tratado de convencerla para que acepte el procedimiento abreviado. También le han dicho que es un derecho que tiene el imputado. Para esta madre con el procedimiento abreviado no se le haría justicia a su hija.

El llamado que Martha Lorena le hace a Sara Bruna es que se tiente el corazón, le recuerda que también es mujer, madre y abuela igual que ella.

“Yo solo estoy pidiendo justicia para mi hija, que el imputado diga porque la torturó de esa manera, si se suponía que la iba a proteger y se le dio toda la confianza porqué darle esa muerte tan cruel a la persona que lo quería, porque por algo era su novia”, finalizó.

Engaño

Si la Fiscalía opta por procedimiento abreviado, el presunto agresor de Kenia María podría quedar en libertad en 12.5 años, lo cual sería muy injusto para la familia de la víctima, pues merecen saber la verdad de lo que pasó y tienen derecho a una reparación integral del daño, explicó la abogada Victoria Herrera, secretaría general de la Red X La Igualdad Sustantiva y asesora de este caso.

Lamentó que en el discurso del personal de la Fiscalía se maneje el procedimiento abreviado como un derecho que tiene el imputado, lo cual es una afirmación grave y errada porque no existe este derecho, se les ha metido en las mentes a las víctimas para que no haya oposición y al no irse a juicio, la Fiscalía ahorra tiempo y recursos materiales y humanos, pero se les da más beneficios a los imputados que a las víctimas.

Leer más:

Detalló que se ha tratado con diversas pruebas y testigos robustecer un caso de feminicidio agravado porque el asesinato de Kenia María no fue un hecho de violencia aislado, si no que el presunto implicado ya la venía ejerciendo sobre ella.