Que terrible que un compañero de nosotros sea estadística, Héctor Ponce, columnista de El Debate

Culiacán, Sinaloa.- Esto confirma que es un oficio de alto riesgo, muy peligroso, que terrible que un compañero de nosotros sea estadística, esto deja muy claro y es una prueba que no existe certidumbre, ni una libertad de expresión real, expresó Héctor Ponce, columnista de El Debate por el asesinato de Luis Enrique Ramírez.

Reclamó que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador no está tomando en serio la violencia contra los periodistas y exigió que ya termine los señalamientos contra los medios en su mañanera.

“Es una noticia que no te imaginas, es difícil de digerir, no se puede creer lo que pasó; yo en el 2013 entré a ElDebate y Luis Enrique era toda una institución y siempre nos apoyaba en la redacción, una persona muy tranquila, muy buena y la verdad estoy consternado por esta trágica noticia y me quiero unir a la exigencia de justicia para él”.

