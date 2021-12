Quedará corto el presupuesto 2022 para la agricultura en Sinaloa

Entre los puntos en contra dijo que no se incluyen programas de rescate de agua para los módulos de riego, esto ante la importancia que tienen por la escasez de agua que se está sufriendo en el estado y la necesidad de hacerla más eficiente para que no se afecte la producción.

Entre otras observaciones subrayó que al realizarse un análisis de los programas que se incluyen, el único que es rescatable, a su parecer es el fondo para las compras anticipadas de coberturas, ya que no se contempla la tecnificación para el campo que era uno de los programas que se buscaba incluir para la modernización de los sistemas de agua.

Especificó que la sorpresa que se topó el sector agrícola de Sinaloa , es que el gobierno estatal mencionó en reiteradas ocasiones que durante el próximo año se le invertiría considerablemente al campo, lo que no se refleja en el proyecto de presupuesto.

