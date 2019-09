Queman llantas frente a bodega de granos

Sinaloa.- “Estamos quemando simbólicamente las bodegas, no nos dejan otra alternativa”, gritaron los productores ayer al prenderle fuego a unas llantas que se encontraban a las afueras de la bodega de Granos de Sinaloa, ubicada en Vitaruto, Navolato.

Debido a los múltiples incumplimientos por parte de la empresa acopiadora Granos de Sinaloa, productores agrícolas tomaron las instalaciones, además de prender fuego a las llantas.

Los agricultores comentaron que hasta la fecha solo han recibido promesas y falsos compromisos, por lo que decidieron que seguirían por tiempo indefinido en las instalaciones hasta que reciban el pago por su cosecha, que en muchos de los casos entregaron desde el pasado mes de mayo.

María de Jesús Esquivel reprochó al empresario Santiago Gómez la falta de compromiso y las múltiples promesas incumplidas.

“Yo la verdad tengo muchas deudas, no salgo de un lado para pagarle a otro cuando ya me hablan, y cómo le voy a hacer si aquí en la bodega no me pagan, nos vamos a quedar aquí hasta que paguen”.

Por su parte, Faustino Hernández Álvarez, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias en Sinaloa, afirmó que no se permitirá el acceso ni salida de vehículos de las instalaciones de la empresa hasta que los productores a los que se les adeuda obtengan su pago, ya que anteriormente habían tenido un encuentro con directivos de la empresa donde habían quedado formalmente en pagarles, sin embargo no fue así y hasta el momento siguen en la misma situación.

Apoyo juvenil

Los productores de todo el estado se encontraban tristes, ya que les parece muy injusto que desde hace más de cinco meses se encuentran sin recibir sus pagos por una cosecha en la que tanto tiempo se sacrificaron.

En la protesta también se hicieron presentes hijos de productores y algunos integrantes de la vanguardia juvenil agraria comentaron que están brindándole apoyo a todos los productores, ya que ellos, como jóvenes, quieren que la agricultura siga siendo una actividad rentable.