¿Quién está detrás del payaso Cometin? Conoce la vida de Esteban Sánchez

Culiacán, Sinaloa.- De las calles a los escenarios, fiestas y teatros así fue como cambió la vida de Esteban Sánchez Arellano mejor conocido como el payaso Cometin.

"Yo vivía en la calle cuando estudiaba la prepa, me fascinaba la vagancia, yo no sabía lo que iba hacer de mi vida. Yo me llevaba en catedral con los plebes en los bailes, era una vida sin control porque no tenía nadie quien me controlará, un día estaba tirado en la banqueta por Catedral, según yo bien sexy como un vagaso y paso una persona que paso y me propuso ayudar y ser alguien en la vida. Fue cuando Guillermo Aramburo me guió a ser mimo y luego payaso", expresó Cometin.

El payaso con 30 años de experiencia comentó que gracias a la familia Aramburo y al apoyo de la ciudadanía es como ha logrado a salir adelante. Pues cuando él nunca se imaginó que sería de su vida, esta familia que se dedicaba al trabajo de animación en eventos lo ánimo a formarse como lo que hoy en día le ha dado para formar una familia.

Cometin dijo que a lo largo de su carrera le ha tocado vivir muchas experiencias entre ellas malas y buenas, pero de las que lo han marcado fue una vez en una piñata dónde lo contraron y los padre del niño festejado le decían que lo golpeara con un palo y que lo colgarían como piñata que al final para eso lo habían contratado. Otra de mala experiencia fue en un evento para adultos dónde le hicieron el comentario de como se vería envuelto en una cobija.

Pese a vivir estas escenas en su vida el Payaso mencionó que le ha servicio para formarse con más humanidad y saber que decir o que hacer en los diversos eventos dónde es contratado como animador de fiestas.

Cometin actualmente trabaja de manera virtual pues el paso de la pandemia por el COVID-19 no le ha dejado muchas oportunidades de trabajo, además de que los niños ya tienen otra visión de divertirse, pues están en los teléfonos, tablets o video juegos, por lo que los chistes de un payaso ya no son la diversión como antes.

Ahora Comentin lo que realiza son saludos virtuales a través de las redes sociales, además de vender diversos productos de un catálogo para lograr sostener los gastos de su familia, salud y renta de la casa dónde vive.

El payaso explicó que durante su carrera ha tenido muchas bajas y altas. Pero la más marcada fue perder su casa al involucrarse en asuntos políticos sin un sustento económico.

Por último el payaso invitó a la gente a continuar cuidándose de la contingencia sanitaria y cumplir con todos los protocolos de salud en espacios públicos o al salir de casa.

