Quiero ser gobernadora para dignificar la política: Yadira Marcos

Sinaloa.- En la carrera final por la candidatura de Morena a la gubernatura de Sinaloa, que está por definirse, se encuentra la diputada federal Nancy Yadira Santiago Marcos, mujer que se involucró en la política gracias a su mamá, en 2013, cuando el Movimiento Regeneración Nacional aún no era un partido.

Hoy, en la antesala de la definición, dice que le gustaría ser gobernadora para defender las causas justas que no han sido tomadas en cuenta, pero también para ciudadanizar y dignificar la política.

Yadira Marcos, como la conocen en la política, reconoce que, aunque ahorita está de lleno en el proceso interno para definir al candidato o a la candidata de Morena a la gubernatura, desde un principio su aspiración principal era la alcaldía de Culiacán, pero no se pudo negar a la invitación que desde el Comité Ejecutivo Nacional le hicieron para participar en el proceso.

En entrevista para Debate, la coordinadora de los legisladores federales sinaloenses de Morena reafirma tener en su familia su principal motivación, no solo por el impulso que siempre le ha dado, sino porque a su mamá, madre soltera que la sacó adelante junto a sus dos hermanos, le debe también su incursión en la política.

"Mi madre siempre ha sido una mujer de izquierda, con valores, principios. Ella siempre ha defendido las causas justas, y de alguna manera me involucró en Morena. La primera persona que entró a Morena en realidad fue mi madre".

Para quienes no la conocen, ¿quién es Yadira Marcos?

"Soy una ciudadana que inició en el activismo hace varios años. Posterior a eso me involucré como voluntaria al partido. En ese entonces no era partido, era Movimiento Regeneración Nacional, en el 2013, aproximadamente. Soy una mujer honesta, transparente, que se metió al activismo porque creo que los ciudadanos debemos ser partícipes para poder defender las causas y las luchas justas".

¿De dónde es originaria?

"Mi madre es madre soltera. Soy la única mujer. Somos tres hermanos: dos hombres y yo. Soy la mayor. Mi madre para mí es un referente en muchos aspectos porque ella es la prueba que cuando uno tiene un sueño o quiere algo, si lo trabajas, si luchas y defiendes tu ideal, siempre lo puedes lograr. Ella es una persona para mí admirable porque nos sacó adelante a los tres hermanos".

¿Cómo fue su etapa de estudiante?

"Mi madre era trabajadora social. Yo estudié el kínder y parte de la primaria en La Cruz de Elota. Mi mamá trabajaba allá en ese entonces. Posteriormente le dieron un cambio aquí a la ciudad, y a partir de ahí fuimos creciendo, superándonos. En la Lázaro Cárdenas vivimos varios años. Tramitó su crédito Fovissste, y le dieron una casa en Fovissste Diamante, un departamento en el cuarto piso. Ahí yo viví veinte años. El sueño de mi madre era poder tener una casa no en un edificio, sino en donde pudieras tener un patio, recibir a tu familia. Y el transitar de una colonia popular a otra no tanto me abrió las puertas".

¿Y cómo se da su incursión en la política?

"Mi madre siempre ha sido una mujer de izquierda, con valores, principios. Ella siempre ha defendido las causas justas, y de alguna manera me involucró en Morena. La primera persona que entró a Morena en realidad fue mi madre. Me invitaba a las reuniones cuando todavía no era partido, era movimiento. En ese entonces, yo trabajaba en el sector privado y por mi cuenta. En ese momento, la política estaba en segundo término. Era tanta la insistencia, que yo acepté. Llegué a una reunión de Morena, y la plática me atrapó".

Ahora como diputada federal, ¿ha tenido algún acercamiento con Andrés Manuel?

"Hemos tenido la oportunidad, pero en conjunto, no solos. Yo he tenido acercamientos con él desde antes de ser diputada, como enlace nacional. Fui de las 300 personas convocadas a una asamblea a la Ciudad de México. Esa vez, Andrés Manuel nos dijo una frase que en ese momento no la entendí; hoy la entiendo claramente. Nos dijo: ´Ustedes ya no se pertenecen, ustedes le pertenecen al movimiento´".

Se le ve muy activa recorriendo el estado, ¿anda en campaña?

"Estamos en una minicampaña interna del partido. Ahorita estamos en el proceso interno para varios encargos, pero el principal es el proceso de la gubernatura. Para mí es un honor simplemente haber sido llamada y tomada en cuenta para ser medida con otros compañeros que tienen una trayectoria muy buena. Es un gran avance".

¿Estaba en su mira poder ser gobernadora de Sinaloa?

"Cuando me llamaron, sí, por la motivación de compañeros y ciudadanos que consideraban que podía ser una cara nueva, fresca, con convicción e ideales. Me hablaron del Comité Ejecutivo Nacional para saber si me interesaba la gubernatura. Obviamente, si a ti te están dando un impulso o un lugar donde te puedes medir, puedes ver si realmente has avanzado, y para mí eso es un avance".

¿Por qué le gustaría ser gobernadora de Sinaloa?

"Para poder defender esas causas justas que no han sido tomadas en cuenta; para ciudadanizar y dignificar el sentido de la política. Si queremos resultados diferentes, y siguen los mismo de siempre, no habrá resultados diferentes".

¿Y qué es eso diferente que usted ofrece?

"Que tengo esa sensibilidad; que soy una ciudadana que ha salido desde abajo, desde la ciudadanía, desde la militancia. Soy una mujer que conoce las necesidades de la gente porque las he vivido; nadie me las ha contado. No nací en una cuna de oro, como muchos. Estar aquí me lo he ganado con trabajo y esfuerzo. Nadie me ha regalado nada. Lo que tengo ha sido por mi trabajo".

Si no resulta la abanderada a la gubernatura, ¿le interesaría ir por la candidatura a la alcaldía de Culiacán?, ¿lo ha pensado?

"Sí, lo he pensado. Para mí sería algo muy importante. De hecho, desde un inicio, mi aspiración principal fue la alcaldía, pero si el partido y los ciudadanos consideran que podemos estar en otra posición, la tomaremos. El día de hoy estoy en el proceso interno para la candidatura a la gubernatura. Creo que ser joven no es una limitante para tener ese encargo tan importante, y creo que ser mujer te da un extra, porque las mujeres somos más sensibles, más observadoras, somos naturales en el ámbito de la administración".

Entonces ¿no se descarta por la alcaldía de Culiacán?

"No, no me descarto".

¿No teme que aspirar a varios cargos en un solo proceso sea visto como las prácticas que han criticado a los partidos de enfrente?

"No creo. Lo que me conocen saben que estoy aquí porque realmente quiero ayudar. No entré a la política con el fin de lucrar. Yo entré a la política con el fin de buscar el bienestar social. Vengo del activismo, y quien me conoce sabe que estuve mucho tiempo aquí sin ningún pago, y eso no me limitaba a querer hacer más. Eso me motivaba para poder estar en un lugar donde puedas tomar decisiones".

¿Ha pensado en su reelección?

"No lo hemos pensado. Nosotros estamos ahorita enfocados en el tema de la encuesta para la gubernatura. Si los números nos favorecen, estaremos compitiendo; y si el partido considera que mi desempeño sea en otra posición, estaremos apoyando".

¿Y si no le toca ninguna candidatura?

"Nosotros vamos a seguir apoyando. Creo que el partido sabe quiénes son los mejores perfiles en Morena, conoce nuestro trabajo, por eso hemos estado aquí desde el inicio. Creo que mi trabajo me respalda, y creo que soy una carta fuerte para Morena en cualquier espacio que ellos consideren".

¿Ve las condiciones en su partido para que una mujer encabece la candidatura a la gubernatura de Sinaloa?

"Hay muchas posibilidades de que una mujer, en el caso de Sinaloa, pueda quedar como la candidata, por muchos temas, porque las mujeres tenemos capacidad para poder desempeñar cualquier encomienda, porque estamos en una etapa nueva donde las mujeres hemos demostrado que se nos debe tomar en cuenta".

¿Cómo anticipa las elecciones del 2021, ya sin Andrés Manuel en las boletas?

"Va a ser una elección donde nuestro papel será redoblar esfuerzos. Efectivamente, no estará Andrés Manuel en las boletas, pero está en juego poder consolidar esta Cuarta Transformación, el bienestar de los ciudadanos o el retroceso de lo que teníamos antes: el saqueo de los recursos públicos, de los partidos de oposición".

¿Qué papel cree que jugarán las alianzas en este proceso electoral?

"Las alianzas son buenas, pero hay que saber con qué partidos te vas a aliar. El partido que nosotros consideramos que sí vamos a hacer alianzas y que es prácticamente seguro es el PT. Aquí el Verde todavía está en proceso de valorar si entra. Lo que nos queda claro es que la oposición se va a unir con los que puedan, porque saben que para ellos será complicado regresar".

Temas como el manejo de la pandemia y la crisis económica, ¿considera que les pueda cobrar facturas en las próximas elecciones a todos los Gobiernos?

"La pandemia de una u otra forma ya está cobrando factura. Nos ha hecho ver que existen debilidades no solamente en los Gobiernos municipales, estatales y el federal, la pandemia nos ha descubierto que existen muchas cosas por mejorar en el tema de infraestructura, en el tema de salud, y eso nos está haciendo que tengamos que buscar alternativas para solucionar. Qué hemos hecho: se han rescatado varios hospitales que habían quedado en cascarón, se han podido recuperar, están funcionando, con la intención de mitigar la pandemia".

¿Pero cree que habrá voto de castigo?

"Siempre ha habido. Creo que el voto de castigo será para la oposición, porque los ciudadanos ya no quieren que sigan saqueando los recursos públicos, lo que quieren es que el dinero sea administrado correctamente y en su beneficio".

¿Cuál cree que sea el principal problema de Sinaloa en estos momentos?

"Al día de hoy es el tema de salud, por la pandemia; el tema de la seguridad, la reactivación económica. La pandemia lamentablemente ha hecho que miles de negocios hayan cerrado, como consecuencia existe pérdida de empleos, pero necesitamos renovar nuevas estrategias para reactivar la economía, y para lograrlo necesitamos trabajar en conjunto, no solamente el Gobierno federal, sino en conjunto con los Gobiernos estatales y locales, pero sobre todo con empresarios, trabajadores".

¿Cuál cree que sea su principal fortaleza?

"Mi compromiso, mi honestidad, mi trabajo; que nosotros siempre buscamos el bienestar para la gente".

¿Alguna debilidad?

"Que soy muy directa, mujer de pocas palabras, y tal vez eso a veces incomoda a ciertas personas".

¿Cuál considera su mayor éxito hasta hoy?

"Demostrar a los ciudadanos incrédulos que sí se puede; que cuando luchas por un sueño, lo puede lograr".

¿Algún tropiezo?

"Hasta ahorita no lo he tenido, pero creo que cuando estás en políticas voy a tener más de uno".

¿Hay algo a lo que le tenga miedo?

"Yo le tengo miedo a no poder lograr algo. Tal vez, pero los miedos ayudan. En lo personal, me han impulsado a retarme a mí misma, que puedo lograrlo".

¿Se considera usted una mujer de la política suspirante o con proyecto?

"Una mujer con proyecto que involucra a todos los sectores".

¿Con qué partido o tipo de persona no haría jamás un pacto?

"Con la oposición, con el PRIAN, principalmente. Ellos nos han demostrado que han estado en la política para saquear a los ciudadanos".

¿Cuál es la mayor mentira que ha escuchado últimamente?

"Del PAN o del PRI, que van a cambiar".

Si usted fuera gobernadora, ¿cuál sería su principal compromiso con los sinaloenses?

«Trabajar en conjunto para buscar el bienestar de todos, para brindarles seguridad, mejores condiciones de trabajo, oportunidades de trabajo, impulsar a los jóvenes para que puedan lograr sus sueños. Muchos de los jóvenes su sueño es poder tener un negocio, una casa, y eso lo podemos lograr si hacemos sinergia juntos".

Frases Cortas

¿Andrés Manuel López Obrador?

Mi referente personal.

¿Extinción de fideicomisos?

Necesarios para utilizarlos de una mejor manera.

¿Despenalización del aborto?

Un derecho.

¿Protestas feministas?

Derecho legítimo, pero sin llegar a los extremos.

¿Legalización de la mariguana?

Es necesaria, más en estos tiempos.

¿Matrimonios igualitarios?

Ya se necesita legislar.

¿Pandemia?

Una nueva realidad que atravesamos a nivel mundial.

¿Guardia Nacional?

Un instrumento para pacificar México.

¿Corrupción?

Desterrarla.

¿Elecciones 2021?

La oportunidad para desterrar a los Gobiernos corruptos.

¿Algún libro de cabecera?

No decir adiós a la esperanza, de Andrés Manuel López Obrador.

¿Alguna frase?

"Todo pasa por algo".

¿Personaje histórico que admire?

Lula Da Silva, Evo Morales, Pepe Mujica, Dilma Rousseff, personajes de izquierda que han luchado por un ideal.