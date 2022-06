Quinta ola de Covid-19 golpea a los sectores productivos de Culiacán 

En el caso de la Industria de la Construcción, Emilio Contreras Mendoza, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) zona centro, lamentó que en las empresas afiliadas ya se estén presentando los primeros casos de contagios entre empleados, la mayoría trabajadores de oficina, pero todos ellos con síntomas leves que no generan alarma.

"No hay ninguna indicación de reducción, se está protegiendo mucho la parte de la economía, si, siempre y cuando el restaurante cumpla con todos sus protocolos para mesas seguras", reiteró.

Laura Guzmán Torrontegui, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) Culiacán explicó que a pesar del aumento en el número de activos del virus en el estado, en la capital de Sinaloa los restaurantes siguen atendiendo al 100 por ciento en comedor , sin embargo, no se llega a cubrir esa demanda pues se a generado en el ultimo mes una caída en los consumos que supera el 30 por ciento.

