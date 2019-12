Quirino Ordaz Coppel acepta inacción contra la violencia de género

Sinaloa.- La alerta de género que fue declarada para Sinaloa en el 2017 no ha presentado los resultados esperados, como la reducción de los feminicidios y de los casos de violencia intrafamiliar.

El gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel reconoció que esta medida no ha funcionado y que la Secretaría de Gobernación deberá hacer un ajuste en la estrategia ante el incremento de los delitos contra la mujer, puesto que la declaratoria se llevó a cabo como una manera de reconocer la violencia de género y hablarle con la verdad a la ciudadanía, para de esta manera obtener recursos por parte del Gobierno federal.

Dijo que a dos años de esta declaratoria, aceptó que solamente se ha logrado la construcción del Centro de Justicia, pero a partir de esto no se ha logrado obtener más apoyo presupuestal.

Reveló que actualmente, en Sinaloa no se tiene ningún programa vigente para la alerta de género: «No hay nada que nos oriente, no hay recursos; es un reconocimiento, así lo veo, pero no ha traído nada tampoco», dijo el mandatario estatal.

Acciones

Ante el asesinato de la joven estudiante Mariana, de 17 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado por la carretera El Sauz, Ordaz Coppel dijo que lastima mucho la agresión contra las mujeres, y reconoció que en Sinaloa existen muchos casos de violencia intrafamiliar.

Debido a esto, reconoció que debe haber cambios en la estrategia que se está implementando para la prevención del delito y que se deben atender las causas, atender el tema de la prevención social y fortalecer los programas de valores en las universidades y los centros educativos.

Otra prioridad será trabajar de manera cercana con los colectivos de mujeres y de manera conjunta realizar estrategias y acciones concretas de prevención: «Yo creo que la estrategia se tiene que reforzar. Es muy alto el índice de agresión que sufren las mujeres y de violencia intrafamiliar», dijo Ordaz Coppel.

Que continúe en Sinaloa la alerta de género es una de las peticiones del estado, pero señala que la Secretaría de Gobernación debe hacer una orientación a las entidades para que puedan trabajar demostrando resultados.

En cuanto al presupuesto que se asigna para la prevención del delito, el mandatario no especificó cuánto recurso se ha destinado, solo dijo que se priorizan todos aquellos programas sociales, de valores, educativos y culturales con las mujeres.

Ajustes en el gabinete

Al no haber resultados contundentes en materia de violencia de género, Ordaz Coppel dijo que hacer cambios en las dependencias que defienden los derechos de las mujeres no cambiará la situación. Reconoció que tanto el Ismujeres, como el Cepavif y el Centro de Justicia, están trabajando, pero que se tiene que ir mucho más allá y trabajar de la mano con organizaciones civiles y colectivos. No mencionó a la Secretaría de Seguridad ni las acciones que han implementado para prevenir esta violencia.

En un conteo de feminicidios del 2005 al 30 de noviembre del 2019, en Culiacán se han cometido 389 feminicidios, y en el estado un total de 1100 mujeres víctimas de la violencia. Mientras, en lo va de este año han sido un total de 44 mujeres asesinadas.

Además, con información de la Fiscalía General del Estado, en lo que va de esta semana se reportan dos menores de edad desaparecidas, siendo el caso de Yénnifer Margarita, de 15 años de edad, y de Violeta de los Ángeles, de 18 años.

Exigen destituir a mandos policiales y titulares de políticas de género

Tras el considerable número de feminicidios y desapariciones de mujeres ocurrido este fin de semana, los diputados locales Flora Isela Miranda Leal, Mario González y Yeraldine Bonilla exigieron a las autoridades gubernamentales accionar para el combate y la prevención de estos delitos, incluso pidieron la eliminación de las dependencias protectoras de mujeres que no están dando resultados.

La legisladora sin partido Flora Miranda reprobó que el índice de feminicidios no disminuya en Sinaloa, y exhortó al gobernador a destituir a las responsables de los organismos que no han garantizado la seguridad de la mujer. Mario González afirmó que los actuales mandos policiales no conocen la política de género y menos las relacionadas con protección a las mujeres: «Tenemos que modificar las estrategias y la gente que no ha servido en el 2018 y en el 2019 no van a servir en el 2020, así que ya no queremos más funcionarios maquillados el que no sirva que se vaya», dijo.