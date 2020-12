Quirino Ordaz Coppel destaca en turismo, y reprueba en combate a corrupción

Sinaloa.- En el último año de su Administración, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, fue evaluado por los ciudadanos de cinco municipios mediante una encuesta realizada por Debate entre el primero y el 11 de noviembre del 2020.

El estudio se hizo cara a cara en viviendas y fue aplicada a mayores de 18 años.

Al analizar su trabajo, los participantes lo aprobaron en la mayoría de los rubros evaluados: combate a la pobreza, obras públicas, empleo y educación. Se debe señalar que, ante la pandemia por Covid-19, la percepción ciudadana sobre la labor del Gobierno en materia de salud pública ha permanecido estable respecto al 2019.

Aun así, en el tema de salud, Ordaz Coppel logró mejorar sus números ligeramente: en Ahome pasó de 6.65 a 6.98 de calificación en comparación con la encuesta de agosto del 2019; en Salvador Alvarado subió de 7.29 a 7.51; y en Culiacán avanzó de 6.51 a 6.63 [pregunta 1].

Históricamente, la capital del estado ha sido más crítica con la labor del mandatario estatal, pero esta vez, además de salud, también apreció una leve mejora en obras públicas, donde lo evaluó con un 6.62 de calificación; mientras que el año pasado lo había reprobado con 5.98 y 6.49 puntos.

Una de las obras emblemáticas del Gobierno de Quirino Ordaz ha sido la construcción del Hospital Pediátrico de Culiacán, obra que quedará culminada a finales de este año.

Asimismo, fueron instalados centros de atención para Covid-19 en el Hospital General de Mazatlán —centro médico inaugurado a inicios de este año—, y en Culiacán, Guasave y Los Mochis fueron construidas otras áreas para Covid-19.

De los cinco municipios, Quirino obtuvo la mejor percepción en Mazatlán en el renglón turístico, donde lo calificaron con un 8.03; mientras que la peor opinión sobre su gestión la tienen en Culiacán, en particular en el combate a la corrupción, reprobándolo con un 4.48 de calificación [pregunta 1].

Este último renglón es el que resultó con las peores calificaciones en los municipios que son parte de esta muestra, desplazando incluso a uno de los mayores problemas que históricamente han afectado a los sinaloenses: la seguridad pública.

En el combate a la corrupción, Ordaz Coppel resultó reprobado: en Ahome tuvo un 5.70 de calificación, en Guasave un 5.73, en Salvador Alvarado un 5.76, incluso en su tierra, Mazatlán, rechazaron su labor en este punto, con 5.82.

En junio del 2019, el gobernador instaló el sistema estatal y municipal anticorrupción como parte de la política nacional anticorrupción; sin embargo, la sociedad parece no ver resultados.

La participación ciudadana en los asuntos de Gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas fue parte del compromiso del gobernador establecido en su Plan Estatal de Desarrollo.

La evaluación de los municipios por rubros

En la evaluación del 2020 a su gestión como gobernante, Debate añadió el renglón turístico, que no había sido calificado en las anteriores dos mediciones.

Es precisamente este tema donde resultó mejor evaluado, particularmente en Mazatlán, su tierra natal, obteniendo la mejor nota: 8.03 en una escala del 1 al 10. También en Ahome se destacó su labor en favor del turismo, obteniendo un 7.08 de calificación.

Otros aspectos destacados de su desempeño como mandatario fueron en Salvador Alvarado el apartado de obras públicas, con un 7.70 de calificación; así como el combate a la pobreza en Guasave, con un 7.19; mientras que la capital sinaloense le dio un 6.74 en el aspecto educativo.

En la encuesta llevada a cabo en agosto del 2019, así como en la de mayo del 2019, Quirino Ordaz fue mejor evaluado en el aspecto educativo; sin embargo, en 2020, y con la pandemia de Covid-19, que ha impedido el regreso a clases de los menores, así como otra serie de problemas, Ordaz descendió en los cinco municipios en este tema.

Madres y padres de familia, así como expertos pedagogos, han señalado problemas con la conectividad, cuidado de los infantes y falta de interacción entre los niños, lo cual podría estar afectando su desarrollo y aprendizaje.

Popularidad

En la cuarta encuesta aplicada para conocer la opinión ciudadana sobre el desempeño del gobernador, la popularidad de Quirino aumentó en Mazatlán, colocándose en 7.91, siendo la mejor; seguido de Guasave, donde le brindaron un 7.65; en Salvador Alvarado tuvo un 7.62, en Ahome un 7.39 y, por último, en Culiacán obtuvo 6.48.

Sin embargo, en otros atributos personales, la capital del estado lo reprobó: en la capacidad para resolver problemas le dio 5.66, en cercanía con la gente 5.86, en honradez 4.78 puntos, y en liderazgo 5.46 de calificación [pregunta 3].

Este rechazo en Culiacán deberá ser tomado en cuenta por el mandatario, sobre todo en la percepción sobre su liderazgo, que cayó casi un punto respecto al anterior estudio de agosto del 2019, colocándose ahora en 5.46, la peor nota dada al mandatario durante todo su Gobierno en este asunto.

Sin duda, los liderazgos políticos se han puesto a prueba en estos momentos. La pandemia de Covid-19 ha golpeado más fuertemente a los culiacanenses, además de afectaciones en la salud, hay repercusiones económicas, académicas y sociales con el incremento a la violencia doméstica.

Los retos para el/la próximo/a mandatario/a que será electo en 2021 no serán fáciles.

Rechazan a Ordaz Coppel en Culiacán y en Ahome; mientras que Guasave, Salvador Alvarado y Mazatlán le dan su voto de confianza

Si hoy fueran las elecciones para elegir al gobernador de Sinaloa, los ciudadanos de los cinco municipios tienen clara su postura respecto a si volverían a votar o no por Ordaz Coppel.

El municipio de Ahome continuó con el rechazo mostrado en la pasada encuesta de agosto del 2019, aunque el 34.67 por ciento señaló que sí votó por él y volvería a hacerlo. Esta vez se desglosó en un 25.63 por ciento que respondió que votó por él, pero ahora se arrepintió y no volvería a hacerlo; mientras que un 28.64 por ciento en Ahome dijo no haber votado por él en la elección y no votaría ahora.

Estos dos números sumados contabilizan un 54.27 por ciento de rechazo en el municipio del norte. La tendencia de agosto del 2019 continúa también en Culiacán, donde expresó la mayoría que no votaría por él, siendo un 64.22 por ciento en 2020.

Este porcentaje se desglosa de un 9.80 por ciento que respondió que no votaría, pero que sí lo había hecho antes, mientras que el 54.42 por ciento respondió que no votó por él ni votaría en la actualidad.

E

l priista logró aprobación en Guasave, Salvador Alvarado y Mazatlán. Los porcentajes de indecisos oscilan entre el 12.63 por ciento en Salvador Alvarado y el 5.53 por ciento en Ahome.

Elecciones y gobierno

Ordaz Coppel entregará la estafeta el 1 de noviembre del 2021, mientras que Sinaloa se prepara para el proceso electoral, que arrancará de manera formal con las precampañas en todos los cargos a elegir del 23 de diciembre al 31 de enero, las campañas se llevarán a cabo entre el 4 de abril y el 2 de junio, y la jornada electoral se celebrará el 6 de junio del 2021.

Con este panorama, los participantes de la encuesta de Debate señalaron que, si hoy fueran las elecciones, votarían por Quirino Ordaz Coppel en Guasave, en Salvador Alvarado y en Mazatlán; pero no lo harían en Culiacán, donde se dio el rechazo más elevado, seguido de Ahome [gráfica 2].

La caída de Quirino se muestra más pronunciada en Guasave, al comparar este último estudio contra agosto del 2019, donde descendió en un 4.38 por ciento el número de personas que respondieron que sí votarían por él, en Ahome fue de -2.63 por ciento los que señalaron que le darían el voto, y en Culiacán el -0.25 por ciento [puede revisar a detalle en la parte superior].

En Culiacán se proyectó el mayor número de ciudadanos que expresaron que no votarían por él en estos momentos y que en el pasado tampoco votaron por él, con un 54.42 por ciento.

Es un punto clave dada la concentración del listado nominal. Mazatlán lo continúa respaldando, al señalar cuatro de cada diez personas que sí votaron por él y volverían a hacerlo, además se suma un 6.59 por ciento que contestó que sí votaría por él, aunque en las pasadas elecciones no lo eligieron.

La inversión realizada en materia turística y el impulso le ha permitido al puerto colocarse como mejor destino urbano en los premios internacionales World Travel Awards de la región Centroamérica, aunque ha sido un año complicado por la epidemia de coronavirus y las proyecciones de analistas auguran una recuperación lenta.

El estudio 2020 de Debate tiene un margen de error de +/- 6 y un nivel de confianza del 90 por ciento.

Popularidad

Quirino se mantiene con una popularidad de 7.91 puntos en Mazatlán; sin embargo, ha bajado ligeramente. En la primer evaluación en 2018 logró 8.32 puntos sobre 10.

Ordaz Coppel logra mayoría en notas aprobatorias en cinco municipios donde los ciudadanos calificaron sus atributos personales

Este año, y con la pandemia de Covid-19, que tanto ha afectado a Sinaloa, así como retado los liderazgos de nuestros gobernantes, el municipio de Guasave fue donde se apreció más su capacidad para resolver problemas, dándole 7.09 puntos sobre 10.

En Salvador Alvarado fue donde mejor se le reconoció su cercanía con la gente, al brindarle un 7.30 de calificación. Su honradez fue percibida con la nota más alta en Ahome, alcanzando 6.78 puntos; seguido de Mazatlán, que le dio 6.32; Guasave, 6.31; pero en Salvador Alvarado apenas lo alcanzaron a aprobar, con un 6.07; y Culiacán lo reprobó, con un 4.78.

Esta es la peor calificación que la ciudadanía le dio en atributos personales. Su liderazgo y su popularidad fueron mejor ponderados en el puerto de Mazatlán, donde saca un 7.27 y un 7.91, respectivamente.

El Dato

Corrupción

Transparencia Internacional y la Política Nacional Anticorrupción definen al problema de corrupción como el abuso del poder para obtener un beneficio propio o de terceros y que cae en la ilegalidad, así como ejercer de manera abusiva este poder. Sus causas tienen que ver con la impunidad y la arbitrariedad, entre otros.

Metodología

Debate aplicó 950 cuestionarios a ciudadanos mayores de 18 años de forma directa en 95 secciones electorales seleccionadas por sorteo, distribuidas en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Salvador Alvarado, siguiendo la proporción urbana/rural para un total de 190 entrevistas por municipio.

La conformación de rangos para sexo y edad se generó atendiendo a un aproximado de la estadística registrada por la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE), quedando un 55.68 % de mujeres y un 44.32 % de hombres. Las edades van de 18 a 29 años, con un 27.30 %; de 30 a 49, un 33.30 %; de 50 a 69 años, un 29.07 %; y de 70 o más; un 10.36 %. La información se levantó los días comprendidos entre el 1 y 11 de noviembre del 2020. La muestra para la preferencia electoral a la gubernatura 2021 tiene un margen de error de +/- 6 y un nivel de confianza del 90 %. Coordinadores: Ángel Partida y Javier Mezta.

Nota: Los datos correspondientes al año 2018 y 2019 se publicaron en las ediciones de Debate del 5 de noviembre del 2018 y 3 de septiembre del 2019 ambos estudios guardan un margen de error de +/-3 y un nivel de confianza de 95 %.