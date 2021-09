Quirino Ordaz Coppel destaca obras en Sinaloa previo a su informe hoy

Sinaloa.- El gobernador Quirino Ordaz Coppel entregará hoy su Quinto Informe de Gobierno al Congreso del Estado, en el cual destaca las inversiones en obra pública.

Entrevistado ayer durante un evento en Navolato, el mandatario estatal adelantó que es un recuento de todas las acciones que ha realizado durante los últimos cuatro años al frente de Sinaloa. Destacó las inversiones que se hicieron en obra pública durante su Administración y aseguró que fueron bastantes, las cuales significaron un gran beneficio para la sociedad.

Ordaz Coppel subrayó de gran ayuda las inversiones que se hicieron en los drenes y arroyos, pues esto evitó inundaciones que normalmente se presentaban durante las lluvias.

Principalmente en Culiacán, dijo, de no haberse concretado dichas obras de tipo pluvial, la ciudad hubiera sufrido grandes daños con el fenómeno natural Nora, por lo que se pudo evitar, aparentemente, que la capital sinaloense sufriera con más intensidad los estragos de la tormenta.

Destacó las inversiones en el arroyo del Piojo, en los Mezcales, en la colonia Humaya, el arroyo Bacurimí, el Agustina Ramírez y en otros que podrían considerarse obras no muy relevantes, pero que el impacto se vio al evitar inundaciones en la ciudad, por lo que es unos de los temas con mayor relevancia en su informe, adelantó.

En Los Mochis, se refirió al dren Juárez, a la desviación del Buenaventura, y en Mazatlán al dren Urías. “Sobre todo, pues, es un Gobierno que ha invertido más 24 mil millones sin deuda pública, no contratamos más deuda, sino que bajó y quitamos la tenencia, creamos la Fiscalía autónoma”, refirió.

Los retos

En materia educativa, el gobernador expresó con emoción el que se hayan tenido que eliminar las escuelas de cartón y, sobre todo, las inversiones en este tema. Otro de los temas que destaca es el que le haya tocado vivir una pandemia que golpeó no solo al estado, sino que fue un tema mundial el cual se supo sobrellevar y en donde se implementaron varias medidas y mecanismos.

“El haber vivido una pandemia donde tuvimos que instrumentar un call center de atención a la ciudadanía que ha salvado muchas vidas y que le haya dado tranquilidad a la población de que la está atendiendo gente como psicólogos, es importantísimo”.

También resaltó obras como el nuevo edificio de Gobierno, cuatro nuevos hospitales en el estado, el nuevo Centro de Ciencias (ahora llamado Materia), la implementación de conexiones en carreteras, mismas que hace poco vino el presidente Andrés Manuel a revisar, el Parque Acuático, entre muchas otras que espera se terminen antes de entregar su Gobierno.

En cuanto a la falta de mejora a pesar de la alerta de género en el estado, dijo que se debe seguir fortaleciendo mediante las instituciones, pues su parte era solicitarla y ahora las autoridades deben implementarla.

“Se solicitó la alerta de género, pero ya no se continuó el programa, no por nosotros, porque era de Gobierno federal, pero, sin duda, es un tema que ahí está y se tiene que seguir trabajando mucho en la educación porque no es un tema solo de Sinaloa, es un tema que lo vemos en el mundo, que se tiene que seguir fortaleciendo, las instituciones y, sobre todo, en la cultura, la educación, los valores desde el hogar, desde casa, por eso es cuestión de la educación, es prioridad”.

Ordaz Coppel reiteró que anteriormente no habían querido implementar la alerta de género, pero él, al ver la importancia del tema, la solicitó; que haya continuado es ya un tema de la Secretaría de Gobernación, pero que definitivamente era algo muy necesario en el estado, admitió.

Emergencia

A punto de llegar apoyos federales

Ante los estragos ocasionados por el fenómeno natural Nora, el gobernador Quirino Ordaz Coppel mencionó que ya están a la espera de los apoyos por parte de la Federación, esto después de haber solicitado la declaración de emergencia al ver gran parte del sur del estado con fuertes afectaciones.

El mandatario informó que no pasará del lunes para cuando lleguen los apoyos, pues hay que esperarse 48 horas después de que se autoriza la declaratoria de emergencia, por lo que ya deben de estar por llegar los apoyos.

“Son 48 horas después de que se declarara la emergencia, y se están cumpliendo justamente estas horas; entonces, esperemos que lleguen mañana (hoy) o más tardar el lunes ya tener los apoyos aquí para hacerlos llegar inmediatamente y directamente a la gente para que no pasen por intermediarios”.

Reconoció que aún no tienen una cantidad exacta de lo que se entregará por la declaratoria, pero, sin duda, lo aprovecharán.

Adelantó que la próxima semana vendrán los especialistas a revisar los desastres para tener las mediciones sobre la declaratoria de desastre, y explicó que esto solo engloba daños de infraestructura, pues lo material no podrá ser regresado por el Gobierno federal.

Para entender...

El gobernador llevará su último informe al Congreso

El Congreso de Sinaloa está listo para recibir hoy a las 11:00 horas al gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien acudirá a entregar su Quinto Informe de Gobierno, el último antes de entregar la estafeta el próximo 1 de noviembre a Rubén Rocha.

La ceremonia se llevará a cabo en el Salón Constituyentes, al que fueron citados los 40 legisladores locales. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Roxana Rubio Valdez, confirmó que, ante la asistencia prevista, se aplicarán todos los protocolos sanitarios para evitar aglomeraciones en el salón.

Fue el 29 de julio cuando el Congreso de Sinaloa declaró incorporada a la Constitución la reforma que actualiza el formato del Informe de Gobierno. En ella se mantiene como fecha de entrega el 15 de noviembre hasta el penúltimo año, pero para el último año de Gobierno la entrega debe hacerse el 5 de septiembre.