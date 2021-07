Quirino Ordaz agilizará fondos prioritarios para apoyar obras de la UAS

Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel se reunió con el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, ante quien expresó que, en lo que resta de su administración, se seguirá trabajando como desde el principio y se dispondrá de fondos prioritarios para construcción y conservación de obras de infraestructura en las instalaciones de la UAS.

Durante este encuentro, efectuado en Rectoría, el mandatario señaló que el objetivo es seguir apoyando a la UAS, que para su gobierno es fundamental. “Traemos tareas pendientes, sobre todo en el tema de infraestructura, porque no podemos permitir que se estén deteriorando las áreas, las instalaciones, por eso los fondos que hay para esas obras es importante que se estén agilizando”, puntualizó.

Quirino Ordaz destacó que desde un principio consideró parte estratégica de su gobierno ser un amigo y aliado de la UAS, por eso siempre se atendió lo que se estuvo requiriendo como apoyos, préstamos, créditos, entre otros, para que saliera con los pendientes de fin de año.

“Lo quise demostrar con hechos no con rollos, no con promesas o discursos. Los primeros meses hicimos la donación de siete hectáreas cerca de Rectoría y eso era algo que anhelaba mucho la universidad, se lo habían estado bateando y no se había concretado”, recordó y lo calificó como un acto de dar muestra de que Sinaloa necesita una universidad que cada vez esté más sólida y que le da tanto prestigio al estado a nivel nacional e internacional.

Por su parte, el rector Jesús Madueña resaltó que se encuentra muy contento con la relación que tiene con el gobernador, quien siempre se ha comprometido con la Universidad.

Así también indicó que le ha señalado las necesidades que tienen las instalaciones de la UAS derivadas de la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Muy complacido con lo que el gobernador se ha comprometido con nosotros para seguirnos apoyando hasta el último día de su mandato. Planteé lo que tiene que ver con la rehabilitación de espacios y él nos va a echar la mano”, externó el rector.

Cabe señalar que, Jesús Madueña Molina reiteró que la Universidad Autónoma de Sinaloa, continuará apoyando a los gobiernos federal y estatal en las jornadas de vacunación.

