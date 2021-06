Quirino Ordaz justica su veto a decreto sobre pensiones a viudas de policías

Culiacán, Sinaloa.- Tras enterarse de la manifestación de las viudas de policías, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel justificó que su veto al decreto 645 correspondiente a reformas a Ley de Seguridad Pública de Sinaloa, fue porque impactaría las finanzas de los Ayuntamientos y que se tiene que revisar a fondo.

El mandatario estatal, dijo que tuvo la solicitud de varios Ayuntamientos ante las repercusiones que tendría dicha reforma que contempla una pensión del 100 por ciento de la remuneración a las viudas y familiares de policías del estado y municipios.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“(La reforma de ley) fue hecha, de un día para otro, la sacaron en medio del proceso electoral, y creo que las cosas hay que revisarlas, analizarlas, platicarla con los alcaldes para ver cómo están sus finanzas”, declaró Quirino Ordaz.

Agregó que: “Nosotros estamos a favor de los derechos de las viudas, siempre estaremos con ellas, yo fui subsecretario de Administración y las apoyé desde ese momento, pero también tenemos que ver cómo está la situación financiera, porque lo que se les están dando, no solo darles a las de ahorita; en un futuro va a representar un impacto fuerte en sus finanzas”.

DESCONOCE CASO DE OMAR ULISES

Al cuestionarle sobre la situación que está viviendo el culiacanense Omar Ulises Arcos, quien está detenido en Hermosillo, Sonora, después de que en marzo pasado recibió un disparo por parte de militares cuando intentaba cruzar la frontera, Quirino Ordaz dijo desconocer este caso.

“Habrá que checarlo con la fiscalía. No tengo conocimiento del caso”, solo se limitó en responder el gobernador.

Sobre que la alerta que hizo Estados Unidos, para evitar viajar a Mazatlán, el gobernador respondió:

“Estamos ya acostumbrados a esas alertas, cada rato sale, pero no sabemos cuáles son los criterios que ellos imponen en eso y me parece injusto, porque Sinaloa ha hecho un gran esfuerzo por mejorar su imagen, su trabajo, creo que tienen que venir, no nada más basarse en las notas periodísticas o en información ligera que a veces se recibe, sino venir, vivir, sentir, ver cómo es la realidad de este estado para realmente poder tener un juicio más amplio”.

Lanzan nueva ruta aérea McAllen a Guadalajara y Puerto Vallarta

Síguenos en