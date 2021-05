Quirino Ordaz solicitó apoyo de la Conagua ante escasez de agua en Sinaloa

Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, explicó que ya le solicitó ayuda a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para poder apoyar a los municipios que tienen comunidades afectadas por la sequía.

En la actualidad los ayuntamientos están pagando pipas para llevar el vital líquido y es muy caro, detalló el mandatario estatal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, ya le solicitaron apoyo las autoridades de los municipios de Elota, Choix y actualmente tiene problemas Angostura, le marcó el alcalde porque les cortaron la luz.

Leer más: Quirino Ordaz nombra a Carlos Contreras como secretario de Pesca y Acuacultura de Sinaloa

“La bronca es que también hay mucha insensibilidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad, deben buscar negociar, dar facilidades, si la junta no tiene lana y menos de municipios pequeños, porque a quien están afectando es a la población. Hay muchas comunidades que no están recibiendo ahorita el agua cuando todo debe de negociarse, de buscarse que se den todas las facilidades y vamos a ver cómo ayudamos al ayuntamiento porque no tiene”, abundó.

El mandatario estatal calificó como delicado el tema de la sequía. “Sí es una bronca y por eso es que está nuestra gestión ante la Conagua para que nos apoyen porque los municipios no tienen los recursos”.